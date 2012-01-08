-Uluslararası Af Örgütü'nden uyarı KAHİRE (A.A) - 08.01.2012 - Uluslararası Af Örgütü, Ortadoğu'da yönetimlerin, demokratik haklarla insan haklarını teminat altına almazlarsa bölgede bu yıl da gösterilerin süreceği uyarısında bulundu. Merkezi Londra'da bulunan örgütün, "Arap Baharı" olarak adlandırılan başkaldırılar konusunda yayınladığı raporda, bölgedeki hükümetlerin demokratik reform ve daha fazla özgürlük çağrısı yapan göstericileri bastırmak için başvurduğu katı önlemler ayrıntılı biçimde ele alındı. Bölgede eylemcilerin, "yapmacık" taahhütleri kabul etmeyi reddettiği ve taleplerinden vazgeçmelerinin olası görünmediği belirtilen 80 sayfalık raporda, diktatörlerin devrildiği halk ayaklanmalarının görüldüğü Tunus, Mısır ve Libya'da geçmişteki ihlallerin tekrarlanmaması için hala demokratik kazanımların pekiştirilmesi ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekildi. Raporda, Mısır'da geçen yıl Şubat ayında Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra ülkenin kontrolüne eline alan askeri yöneticilere, göstericilerin görüşlerini barışçıl biçimde dile getirme haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulunuldu. Tunus'un, 2012 yılında taslağı hazırlanacak yeni anayasanın insan haklarını korumasını temin etmesi gerektiği belirtilen raporda, Libya'ya da Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren milislerin, baskıcı uygulamalarını sürdürmemelerini garanti altına alması çağrısı yapıldı.