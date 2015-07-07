Af Örgütü'nden Kobanê raporu: Polis aşırı güç kullandı

Uluslararası Af Örgütü, kamuoyunda '6-8 Ekim Olayları' olarak bilinen çatışmalar sırasında ve sonrasında yaşanan insan hakları ihlâllerini mercek altına aldığı rapor hazırladı.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, raporda, ölüm veya yaralanmalarla neticelenen vakalar, 'bireylerin korunmasında eksiklik', 'polisin güç ve ateşli silah kullanımı' ve 'ölüm ve yaralanma olaylarının soruşturulmaması' gibi konular yer alıyor.

'Kobani Protestoları: İnsan Hakları İhlalleri' adlı rapor, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Kampanyalar ve Savunuculuk Direktörü Ruhat Sena Akşener ile Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner tarafından, Galatasaray'daki Aynalı Geçit Etkinlik Merkezi'nde gerçekleşen basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gardner, "Kobani protestolarındaki çatışmalarla ilgili raporumuz, meydana gelen ölümler ve yaralanmaları engellemekte başarısız olan yetkililerin varlığı, polisin aşırı güç kullanımı ve sonrasında yargı sisteminin mağdurlara adalet sağlama konusundaki yetersizliğini gözler önüne seriyor" dedi.

Raporda, aralarında 16 yaşındaki Yasin Börü'nün de bulunduğu dört gencin Diyarbakır'da öldürülmesi, Gaziantep'de göğsünden ve sırtından dört kurşunla vurulduktan sonra belden aşağısı felç olan 19 yaşındaki S.S., Cizre'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Nihat Kazanhan ve Varto'da başından vurulduktan sonra yaşamını yitiren Hakan Baksur vakalarına da ayrıntılarıyla yer veriliyor.

' Türkiye'deki yetkililerin tepkisi yetersiz kaldı'

Sonuç kısmında, "Kobani gösterileri ve bu gösterilerle bağlantılı şiddet, Türkiye yetkilileri için herhangi bir devletin de oldukça zorlayıcı bulacağı koşullar ortaya çıkarmıştır. Bireylerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerden aşırı güç kullanılmamasına, ihlallerin adalet karşısına çıkarılmasına ve hesap verebilirliğe kadar tüm bu alanlarda Türkiye’deki yetkililerin tepkisi yetersiz kalmıştır" deniliyor.

Son olarak gösteriler sırasında kolluk kuvvetlerin tutumu, güç ve ateşli silah kullanımı ve hesap verebilirlik hususunda yetkililere bir dizi tavsiyelerde bulunuluyor.

6 Ekim 2014'de başlayan olaylarda 40'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ölümler ağırlıklı olarak Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt kentlerinde gerçekleşirken, Adana, Batman, Bingöl, İstanbul, İzmir, Mardin, Muş ve Van'da da hayatını kaybedenler olmuştu. Çatışmalar ekim ayında büyük ölçüde sona ererken, Aralık 2014 ve Ocak 2015'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde tekrardan baş göstermişti.