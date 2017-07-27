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Uluslararası Af Örgütü'nden Çavuşoğlu'nun sözlerine yanıt

"'FETÖ' Uluslararası Af Örgütü Türkiye'yi ele geçirmiş"

27 Temmuz 2017 14:17

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları aktivistleriyle ilgili Brüksel'de açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt verdi. Uluslararası Af Örgütü Avrupa Direktörü John Dalhuisen,  Çavuşoğlu'nun iddialarına tepki göstererek "Taner Kılıç’ın cezaevine konmasına yol açan, cep telefonuna Bylock indirdiğine ve uygulamayı kullandığına dair temelsiz iddia doğru değildir ve bunun asılsız olduğunu göstereceğiz” dedi.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü ile 7 insan hakları aktivistinin tutuklu olduğunu belirten Avrupa Direktörü John Dalhuisen, “Bu durumda ‘faaliyetlerimizi özgürce yürüttüğümüz’ iddiası cüretkâdır” dedi. İdil Eser’e yönelik soruşturmanın, Uluslararası Af Örgütü’nün meşru çalışmalarına dayandığını belirten Dalhuisen, “Taner Kılıç’ın cezaevine konmasına yol açan, cep telefonuna Bylock indirdiğine ve uygulamayı kullandığına dair temelsiz iddia doğru değildir ve bunun asılsız olduğunu göstereceğiz” dedi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı’nın ‘faaliyetlerimizi özgürce yürüttüğümüz’ yönündeki beyanı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın diğer yedi insan hakları aktivisti ile birlikte parmaklıklar ardında olduğu şu durumda, cüretkâr bir iddiadır” denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel’de AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Federica Mogherini ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında şunları söylemişti: 

"Bu  örgütün (Uluslararası Af Örgütü) başındaki Taner Kılıç, FETÖ'nün, yani darbe  girişiminde bulunan FETÖ'nün, FETÖ üyelerinin kullandığı ByLock programını  kullanmış telefonunda ve buradan da FETÖ'nün yurt dışındaki üyeleriyle, üst düzey  yöneticileriyle görüşme yapmış. Şimdi bu şahsın işlediği suç, Uluslararası Af  Örgütünü bağlamaz ki. Bunun tutuklanması, Türkiye'nin Uluslararası Af Örgütüne  karşı olduğu anlamına gelmez, şahısla ilgilidir bu. Diğer konu da tercümanın  ihbarı üzerine bir soruşturmadır. Bizim siyasetçi olarak yapacağımız iş ancak  soruşturma sürecinin hızlandırılmasını istemektir. FETÖ, tıpkı kurumlara,  bakanlıklara yaptıkları gibi Uluslararası Af Örgütü Türkiye'yi de ele geçirmiş,  şimdi burada tedbir almayacağız da ne yapacağız?"

 

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