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Dünya

Uluslararası Af Örgütü Yunanistan'ı uyardı

Af Örgütü'nün raporuna göre, Yunanistan sığınmacıları standartların altında, hijyen ve temiz sudan yoksun merkezlerde barındırıyor.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Uluslararası Af Örgütü Yunanistan’ın sığınma talep eden mültecilere ve yasadışı göçmenlere suçlu gibi davranmaktan vazgeçmesini ve göçmenlerin tutulduğu merkezlerdeki koşulları iyileştirmesini istiyor.


Konuyla ilgili bir rapor yayınlayan örgüt, Yunanistan’ın sığınmacıların haklarını görmezden geldiğini kaydetti.

Rapora göre, Yunanistan sığınmacıları standartların altında, hijyen ve temiz sudan yoksun merkezlerde barındırıyor.

Raporda, çocuk yaştaki sığınmacılara kötü muamele edildiği de belirtiliyor.

Yunanistan ise aşırı sayıda yasa dışı göçmen ve mülteciyle karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. Yunan hükümeti geçtiğimiz haftalarda sığınma işlemlerini hızlandıran ve göçmen çocuklara vatandaşlık verilmesini sağlayan bir dizi reform kararı aldı.

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