Uluslararası Af Örgütü: Yunanistan'ın sığınmacılara karşı aldığı insanlık dışı önlemler, hayatları tehlikeye atıyor

Türkiye'nin İdlib'de 34 askerinin şehit olmasının ardından, sınır kapılarını açmasıyla Yunanistan sınırında sığınmacıların yaşadıklarına ilişkin bir açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan yetkilileri tarafından sığınmacıların ülkeye girmesini engellemek için alınan insanlık dışı tedbirlerin, Yunanistan’ın insan hakları yükümlülüklerine korkunç bir ihanet olduğunu ve şiddetten kaçan insanların hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

"İnsanları sınır dışı etmek, onları savunmasız bırakmak anlamına gelir"

UAÖ Avrupa Enstitüleri Ofisi Direktörü Eve Geddie konuya ilişkin açıklamasında, "Herkesin sığınma hakkı vardır. İnsanları sığınma süreci işletilmeden sınır dışı etmek, onları savaşın vahşetlerine geri göndermek veya ağır insan hakları ihlallerine karşı savunmasız bırakmak anlamına gelir. Bu da geri göndermeme (non-refoulement) ilkesinin ihlalidir" dedi.



Geddie, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunanistan yetkililerinin sorumsuzca başvurduğu tedbirler AB hukukunu ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek insanların hayatını tehlikeye atıyor. Sığınmacılar bir kez daha acımasız bir siyasi oyunda pazarlık kozu olarak kullanılıyor."

Yunanistan ayrıca askeri güçlerinin bugünden itibaren Evros bölgesinde Türkiye ile kara sınırında ve Ege Denizi’nde atış mühimmatı ile tatbikat yapacağını duyurdu. Türkiye yetkililerinin 28 Şubat’ta sınırı geçmek isteyen kişileri durdurmayacağını açıklamasının ardından binlerce kişi Türkiye’nin Yunanistan ile kara ve deniz sınırlarında toplandı.

Gazetecilere saldırı

Diğer yandan, Yunanistan adalarına ulaşan sığınmacıların sayısı arttı. Haberlere göre dün, Midilli’de yaşayan kişiler denizdeki botların kıyıya ulaşmasını engelledi. Bu kişiler ayrıca aktivistlere ve adaya arabalarla gelen gönüllülere ve gazetecilere saldırdı.



Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan yetkililerini, Yunanistan’a ulaşan sığınmacıları ve onlara destek olmak için sahada bulunan sivil toplum örgütleri ile aktivistleri korumak için gereken tüm tedbirleri almaya çağırıyor.

“Yunanistan aşırı güç kullanmaktan kaçınmalı ve denizde arama-kurtarma çalışmalarının sürdürülebilmesini güvence altına almalıdır. Yunanistan’a sığınmak isteyen insanlara suçlu veya güvenlik tehdidi muamelesi yapmak yerine yardımcı olunmalıdır” diyen Eve Geddie, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“AB üyesi devletler Türkiye’ye ulaşan sığınmacılara ilişkin sorumluluk paylaşımı konusunda hem mali destek vererek hem de Avrupa’ya güvenli geçiş yolları sağlayarak daha fazlasını yapmalıdır. Avrupa Komisyonu da sığınmacıların yeterli kabul ve sığınma prosedürlerine erişiminin sağlanması için Yunanistan ve Bulgaristan’ın ihtiyaç duyabileceği her türlü desteği acilen koordine etmelidir."