Uluslararası Af Örgütü: Yabancı hükümetler, Taliban’ın hedefi olabilecek herkese, Afganistan dışına güvenli bir çıkış yolu sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıdır

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'nda yaşanan kaosa ilişkin açıklama yaptı.

Callamard, yaşanan trajedinin önceden düşünülmesi ve önlenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Akademisyenlerden gazetecilere, sivil toplum aktivistlerinden kadın insan hakları savunucularına kadar Taliban tarafından misillemeye uğrama riski altında olan binlerce Afgan için hızlı ve kararlı adımlar atılmazsa, durumun daha vahimleşeceğini ifade eden Callamard şunlar söyledi:

Quote Message: Yabancı hükümetler, Taliban’ın hedefi olabilecek herkese, Afganistan dışına güvenli bir çıkış yolu sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıdır. Buna vize verilmesi, Kabil Havalimanı’ndan tahliyelere destek olunması, üçüncü ülkelerde yeniden yerleştirme imkanı sunulması ve tüm sınır dışı ve zorla geri gönderme uygulamalarının askıya alınması dahildir. ABD hükümetine, tahliyeler sürerken havalimanında kesintisiz olarak güvenliği sağlama çağrısı yapıyoruz”

Yabancı hükümetler, Taliban’ın hedefi olabilecek herkese, Afganistan dışına güvenli bir çıkış yolu sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıdır. Buna vize verilmesi, Kabil Havalimanı’ndan tahliyelere destek olunması, üçüncü ülkelerde yeniden yerleştirme imkanı sunulması ve tüm sınır dışı ve zorla geri gönderme uygulamalarının askıya alınması dahildir. ABD hükümetine, tahliyeler sürerken havalimanında kesintisiz olarak güvenliği sağlama çağrısı yapıyoruz”

Quote Message: BM Güvenlik Konseyi, Afganistan halkının yeni ve sert bir hakikatle karşı karşıya olduğu ve geçici düzenlemelerle ilgili müzakerelerin sürdüğü bu dönemde, mevcut durumda ülkeyi etkin biçimde kontrol altına almış olan Taliban’a uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterme, sivilleri koruma ve misilleme saldırılarına son verme çağrısında bulunan acil bir karar çıkartmalıdır" from Agnès Callamard Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri

BM Güvenlik Konseyi, Afganistan halkının yeni ve sert bir hakikatle karşı karşıya olduğu ve geçici düzenlemelerle ilgili müzakerelerin sürdüğü bu dönemde, mevcut durumda ülkeyi etkin biçimde kontrol altına almış olan Taliban’a uluslararası insan hakları hukukuna saygı gösterme, sivilleri koruma ve misilleme saldırılarına son verme çağrısında bulunan acil bir karar çıkartmalıdır"

Agnès Callamard

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri

Pazar gecesinden itibaren binlerce Afgan, Kabil Uluslararası Havalimanı'na gelerek ülkeden kaçmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolar yüzlerce Afgan'ın uçak pistinde koştuğu, onlarcasının da bir Amerikan askeri uçağının kanadına tutundukları görüldü. Bazı videolarda ise uçağın havalanmasının ardından bazı Afganların uçaklardan düştüğü görüldü. Ancak bu videolar BBC tarafından teyit edilemedi.