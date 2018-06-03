Uluslararası Af Örgütü, tutuklu rapçi Ezhel için “acil eylem” kampanyası başlattı.

Af Örgütü kampanyasında, Ezhel’in tutuklanmasına neden olacak somut bir kanıt olmadığını, ifade özgürlüğünün barışçıl bir biçimde kullanıldığı dile getirildi.

Bianet'te yer alan habere göre, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilebileceği hatırlatılarak derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talep edildi.

Ezhel, 23 Mayıs’ta Emniyet’e ifade vermeye gitmiş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" gerekçesiyle tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderilmişti.

“Somut kanıt yok”

Af Örgütü’nün acil eylem kampanyasında şu bilgiler yer aldı:

“Türkçe rap sahnesinin önde gelen bir figürü olan Ezhel, Türkiye’nin şehirli sokak hayatına ilişkin karanlık betimlemeleriyle biliniyor.

“Ezhel, marihuana kullanımına atıfta bulunan iki şarkısı ve kendisini marihuana yaprağı tutarken gösteren, ancak şu an silinmiş olan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle sorgulandı.

“Mahkemenin Ezhel’i tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderme kararı, uyuşturucu kullanımını aktif bir biçimde özendirdiğine dair hiçbir somut kanıt içermiyor.

“İfade özgürlüğü hakkı korunmalı”

“Ezhel’in tutuklanması, Türkiye’nin de imzaladığı Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 19. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesi gereğince koruma altında olan ifade özgürlüğü hakkının ihlalidir.

“Yalnızca ifade özgürlüğü hakkını barışçıl biçimde kullandığı için tutuklanan Sercan İpekcioğlu’nun (Ezhel) derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve meşru sanatsal ifadeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla bağlantılı olarak yürütülen tüm soruşturmaların kapatılması sağlanmalıdır;

“Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkının barışçıl kullanımına eksiksiz olarak saygı gösterilmeli ve bu hak korunmalıdır.”