Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi 'FETÖ'den gözaltına alındı

Aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Taner Kılıç'ın da bulunduğu 18 avukat ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 avukat hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi kurucu ve yöneticilerden Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 18 avukat gözaltına alındı.