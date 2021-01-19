Uluslararası Af Örgütü Türkiye: Sosyal medya platformları muhalefeti susturacak yeni yasaya boyun eğdi

Facebook’un Türkiye'de sosyal medya platformlarına düzenlemeler getiren yeni yasa gereğince Türkiye’ye temsilci atayacağını duyurması üzerine konu hakkında bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum şunları söyledi, “Son haftalarda şirketlerin birer birer, muhalefeti susturacak olan bu aşırı sert yeni yasaya boyun eğdiğini gördük.”

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Kampanyacısı Milena Buyum'un YouTube ve Facebook'un Türkiye'deki sosyal medyayı düzenleyen yasaya uygun şekilde temsilci atama kararı alması üzerine yaptığı açıklamada “Facebook’un yanı sıra Google’ın, Youtube’un ve diğerlerinin kararı, bu şirketleri devlet sansürünün bir aracı haline getirme tehlikesi taşıyor. Bu şirketler bize ve Türkiye’deki kullanıcılarına bu durumu engellemek için hangi somut adımları atacaklarını açıklamak zorundalar.” dedi.

Article 19 Avrupa ve Orta Asya Program Direktörü Sarah Clarke ise şunları ifade etti, “Sosyal medya şirketlerine, Türkiye’nin online içeriklere getirdiği sansüre katkı sunmama ve kişisel verileri Türkiye yetkililerine teslim ederek kullanıcılarını keyfi gözaltı ve yargılanma riski altına sokmama çağrısı yapıyoruz.”

“Türkiye’de yer edinen Facebook ve diğer teknoloji şirketleri, hiç kuşkusuz ki yetkililerin baskılarıyla karşı karşıya kalacakları ve bağımsız yargının olmaması göz önünde bulundurulduğunda, ifade özgürlüğü hakkına saygı göstermek için hangi spesifik adımları atacaklarını derhal açıklamalıdır.”

Ne olmuştu?

Günde bir milyondan fazla kez erişilen sosyal medya platformlarına Türkiye’de yasal temsilci bulundurma zorunluluğuna uymadıkları taktirde uygulanacak olan reklam yasağı bugün başlıyor. Yasak, herkesin bu platformlarda reklam vermesini engelleyerek yüksek kâr kaybına neden olacak.

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