Uluslararası Af Örgütü: Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek yerine, sözleşmenin eksiksiz uygulanmasını sağlamalı

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme tartışmalarına karşı yayımladığı açıklamada, sözleşmeden çekilmek yerine, sözleşmenin eksiksiz uygulanması çağrısı yaptı.

Uluslararası Af Örgütü Kadın Hakları Araştırmacısı Anna Błuś, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Türkiye yetkililerinin, ülkenin en simgesel şehrinin adını taşıyan sözleşmeden çekilmeyi düşünmeleri üzücü bir ironi yaratmaktadır.

Eve kapanma gibi COVID-19 önlemleri ile birçok kadın ve kız çocuğun istismarcılarıyla aynı evde kısılıp kaldığı veya koruma ve destek hizmetlerine kolaylıkla erişmelerinin mümkün olmadığı, ayrıca kadınlara ve kız çocuklara yönelik şiddet haberlerinin arttığı bir dönemde bu sözleşmenin tartışılıyor olması gerçekten kaygı vericidir.

"Çekilmenin sonuçları ağır olacaktır"

İstanbul Sözleşmesi, doğrudan kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddeti hedef alan ilk Avrupa sözleşmesidir. Sözleşme, 2011 Mayıs ayında İstanbul’da imzaya açıldı ve Ağustos 2014’te yürürlüğe girdi. Şimdiye kadar hiçbir devlet bu sözleşmeden çekilmedi. COVID-19 pandemisi döneminde, çok sayıda kadının partnerleri ve eski partnerleri de dahil olmak üzere erkekler tarafından öldürüldüğü ve tecavüze maruz kaldığı biliniyor.

Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesi hem ülkedeki milyonlarca kadın ve kız çocuk için hem de cinsel saldırı ve ev içi şiddetten hayatta kalanlara hayati destek sağlayan örgütler için felaket sonuçlar doğuracaktır. Sözleşmeden çekilme ihtimalinin tartışılması bile kadınların ve kız çocukların güvenliği üzerinde ağır bir etki yaratıyor.

Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilen ilk Avrupa Konseyi üye devleti olmak yerine, sözleşmenin eksiksiz uygulanmasını sağlamalı ve kadınların ve kız çocukların haklarını daha iyi korumak ve geliştirmek için acilen harekete geçmelidir.”

Ülke çapında protestolar düzenlenecek

45 Avrupa Konseyi üyesi devlet tarafından imzalanan ve 34’ü tarafından onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nin eksiksiz uygulanması konusunda yetkililere çağrıda bulunan kadın örgütleri, 4 - 5 Ağustos’ta ülke çapında protestolar gerçekleştirecek.