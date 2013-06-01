Uluslararası Af Örgütü Gezi Parkı için tüm dünyada eylem çağrısı yaptı!

Uluslararası Af Örgütü aktivistleri, gezi parkı göstericilerine yönelik aşırı güç kullanımına karşı dünya çapında eylem başlattı. Yapılan açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü, Türkiye üzerine çalışma yürüten tüm şubelerini ve tüm aktivistlerini Türkiye için acil eyleme çağırıyor!" denildi.

Dünya çapında aktivistlerimiz bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyet’i elçiliklerine, Türkiye’de kolluk kuvvetleri tarafından rutin olarak aşırı güç kullanılmasına dair duydukları kaygıyı iletiyor, barışçıl protestoculara karşı biber gazının bu şekilde kullanılmasının ve insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturabilecek bu durumun kabul edilemez olduğunu, uluslararası standartlarla bağdaşmadığını ve derhal durdurulması gerektiğini belirtiyorlar.

Polis, 30 Mayıs ve 31 Mayıs’ta sabah çok erken saatlerde, biber gazı ve tazyikli su kullanarak Taksim’de bulunan Gezi Parkı’ndaki yıkımı durdurmak amacıyla yapılan barışçıl protesto gösterisine aşırı güç kullanarak müdahale etti.

28 Mayıs’ta yüz kadar aktivist tarafından başlatılan protesto, şu anda iki gecedir parkta kamp kuran binlerce kişinin katıldığı gösterilere dönüşmüş durumda. 31 Mayıs sabahı gerçekleşen polis müdahalesinin ardından, Park tüm göstericilerden arındırıldı ve Cuma öğleden sonra yapılan gösterinin ardından polis tarafından parka giriş tamamen engellenmeye başlandı. Parkın çevresinde gerçekleştirilen ve devam eden protesto gösterileri de polis tarafından aynı şekilde aşırı güç kullanılarak karşılandı.

30 Mayıs’taki polis müdahelesinin ardından, en az bir gösterici yaralandı ve ameliyata alındı. Göstericinin iyileşmekte olduğu belirtiliyor. 31 Mayıs’ın erken saatlerinde bir kez daha gerçekleştirilen polis müdahelesinde kullanılan tazyikli su ve biber gazı en az 7 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralananların bir kısmı başından darbe aldı, haberlere ve görgü tanıklarına göre düşme sonucu en az iki kişinin vücudunda kırıklar var. Onlarca kişinin daha devam etmekte olan polis müdahelesi sonucu yaralandığı belirtiliyor. Protestoyu gözlemleyen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin çalışanları ve aktivistleri de coplandı biber gazına maruz kaldı.

Cuma öğleden sonra itibariyle Taksim Meydanı yakınında yaklaşık 4000 kişi gösterilere devam etmekte ve polisin tazyikli su ve biber gazı kullanarak göstericilere müdahele ettiği bildirilmektedir. İzmir, Adana ve Ankara’da da basın açıklamaları ve dayanışma gösterileri yapılması planlanıyor.

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye üzerine çalışma yürüten tüm şubelerini ve tüm aktivistlerini Türkiye için acil eyleme çağırıyor!

Dünya çapında aktivistlerimiz bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyet’i elçiliklerine, Türkiye’de kolluk kuvvetleri tarafından rutin olarak aşırı güç kullanılmasına dair duydukları kaygıyı iletiyor, barışçıl protestoculara karşı biber gazının bu şekilde kullanılmasının ve insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturabilecek bu durumun kabul edilemez olduğunu, uluslararası standartlarla bağdaşmadığını ve derhal durdurulması gerektiğini belirtiyorlar.