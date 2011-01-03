-ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ TEL ÇEKİLMESİNİ PROTESTO ETTİ BERLİN (A.A) - 03.01.2010 - Uluslararası Af Örgütü (AI), Yunan hükümetinin, mültecilerin ülkeye girişini engellemek amacıyla Türkiye sınırında set oluşturma projesine tepki gösterdi. AI uzmanlarından Wolfgang Grenz, Alman "Frankfurter Rundschau" gazetesine yaptığı açıklamada, AB'nin böyle bir setin yapılmasına izin vermesi durumunda kendi ilkelerini çiğnemiş olacağını belirtti. "AB'nin bir zenginler adası olarak kendini fakirlik ve zulümden kaçan insanlardan dışlayacağını" ifade eden Grenz, AB'nin üyelerini mülteci sorunuyla baş başa bırakmaması ve Almanya'nın mültecileri farklı eyaletlere dağıttığı gibi AB'nin de mültecileri üye ülkelere dağıtması gerektiğini kaydetti.