Uluslararası Af Örgütü: Taliban savaş suçu işliyor

Uluslararası Af Örgütü, Taliban'ın Afganistan'da savaş suçu işlediğini iddia eden bir rapor yayımladı.

Örgütün çarşamba günü yayımladığı raporda, yalnızca Taliban'ın değil aynı zamanda ABD ordusu ve Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri'nin de ülkede büyük sivil kaybına yol açtığı savunuldu.

Taliban, ABD'nin askerlerini çekmesiyle 15 Ağustos'ta başkent Kabil'e girerek ülkenin yönetimini ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, yaptığı açıklamada "Kabil'deki hükümetin çökmesinden aylar önce Taliban defalarca savaş suçu işledi ve acımasızca kan döktü. Afgan ve ABD güçleriyse sivillerin ölümüne yol açtı. Yeni kanıtlarımız, Taliban'ın öne sürdüğü gibi kusursuz bir iktidar değişim süreci yaşanmadığını, Afganistan halkının bu değişimi canıyla ödediğini gösteriyor" dedi.

"Evler, hastaneler, okullar ve işyerleri suç mahalline dönüştü"

"Halkın devamlı öldürülmesi ve yaralanması sonucunda evler, hastaneler, okullar ve işyerleri suç mahalline dönüştü. Afganistan halkı çok uzun zamandır acı çekiyor" ifadelerini kullanan Callamard, bölgede adaletin yeniden sağlanması ve yaşananlardan etkilenenlerin tazminat alması gerektiğini söyledi.

"Kaçış Yok: Afganistan, Taliban'nın Eline Geçerken İşlenen Savaş Suçları ve Sivillere Verilen Zararlar" başlıklı raporda, 6 Eylül'de Taliban'ın düzenlediği saldırılara dair bilgiler de yer aldı.

Pencşir vilayetindeki Bazarak'a saldıran Taliban üyelerinin 20 kadar erkeği esir aldığı ve bu kişilere işkence uyguladığı iddia edildi. Rapora göre kaçırılan kişilerden biri "Bizi yer altında tuttular. Yaralılar için tıbbi yardım istediğimizde Taliban üyesi, ‘Bırakalım ölsünler' diyordu" ifadelerini kullandı.

Aynı gün ilerleyen saatlerde Taliban'ın Urmaz köyüne de saldırdığı, eski hükümette görev aldığından kuşkulandıkları kişileri yakalamak için evleri bastığı ve 6 sivili yargısız infaz ettiği öne sürüldü.

Taliban'ın "uyguladığı zalim ve insanlık dışı muamelenin savaş suçu olduğu" savunuldu.

"Üç aylık bebek öldürüldü"

Raporda son yıllarda düzenlenen 4 hava saldırısına dair bilgiler de paylaşıldı.

Toplamda 15 erkek, 5 kadın ve 8 çocuğun öldürüldüğü ve 6 sivilin yaralandığı saldırıların üçünün ABD güçleri, birinin de Afgan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlendiğinin düşünüldüğü bildirildi.

Geçen yıl 9 Kasım'da Kunduz vilayetine bağlı Hanabad'daki Molla Gülam bölgesinde yaşayan bir ailenin evine düzenlenen hava saldırısında, aralarında üç aylık bir kız çocuğun da bulunduğu 5 sivilin öldürüldüğü, saldırının büyük ihtimalle ABD birlikleri tarafından düzenlendiği savunuldu.

Raporda, saldırıda yaralanan 9 yaşındaki çocuğun, "İlk bomba düştüğünde uyuyordum. İkinci bomba ihtimaline karşı saklanın diyorlardı. Babam, erkek kardeşimi bulmamı söyledi. İkinci bomba annemi, dayımı, teyzemi ve kız kardeşimi öldürdü" sözlerine de yer verildi.