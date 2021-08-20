Uluslararası Af Örgütü: Taliban, Afganistan'daki bir azınlık gruptan dokuz kişiyi işkence yaparak öldürdü

Uluslararası Af Örgütü, Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’ı, ülkenin kuzeyindeki Hazara isimli azınlık gruptan dokuz kişiyi işkence ederek öldürmekle suçladı.

Af Örgütü’ne göre geçen ay ülkenin kuzeyinde kontrolü sağladıktan sonra Taliban, Gazne bölgesinde acımasız yöntemler izledi.

Görgü tanıklarının anlattığı, Afganistan’ın üçüncü büyük azınlık grubu olan ve çoğunlukla Şii olan Hazara toplumunun yaşadığı bölgede Taliban’ın hâkimiyet kurmak için yaptığı işkence ve katliamlar, Af Örgütü'ne göre Taliban yönetiminin iddia ettikleri gibi değişmediğini gösteriyor.