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BBC Türkçe

Uluslararası Af Örgütü: Suriye'de Esad güçleri insanlığa karşı suç işledi

Suriye'da ordunun kuşatma sonrası geri aldığı dört bölgeyi inceleyen Londra merkezli insan hakları kuruluşu Şam yönetimini "insanlığa karşı suç işlemekle" itham etti. Örgüt son raporunda ayrıca Suriye'de savaşan tüm tarafların uluslararası hukuku ihlal et

29 Nisan 2018 20:30

Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü), Suriye hükümetine bağlı güçleri "insanlığa karşı suç işlemekle" itham etti. Örgüt son raporunda ayrıca Suriye'de savaşan tüm tarafların uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekti.

Uluslararası Af Örgütü, Suriye hükümeti ile muhalifler arasında binlerce sivilin yerinden olmasıyla sonuçlanan dört "uzlaşma anlaşması"nın sonuçlarını inceledi.

Örgüt kuşattığı muhalif güçlerin kontrolündeki bölgelerde "Ya teslim ol ya da aç kal" stratejisi izlendiğini vurguladı.

Suriye hükümetinin, kuşatma altında ve sivillerin de yaşadığı bölgeleri, bir yandan bombalarken bir yandan da gıda ve tıbbi malzeme yardımını engelleme stratejisi izlediğini vurgulayan örgüt, bunun insanlık suçu olduğunu kaydetti.

BBC'ye konuşan Uluslararası Af Örgütü Sözcüsü Diana Seeman, Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler'in insani yardımlarla ilgili kararlarını da çiğnediğini kaydetti.

"İnsani yardım örgütleri, özellikle de BM ve Suriye'deki ortakları, işlerini yapamıyor, yani hükümetin izni olmadan bazı yerlere yardım iletemiyor" diyen Diana Seeman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümet ise ön izin olmadan insani yardım faaliyetlerini tamamen yasakladı. Dolayısıyla raporumuzda belgelediğimiz bölgelerin bazılarına yıllardır yardım iletilemiyor."

Seeman, uluslararası düzeyde bu konuda caydırıcı bir önlem alınamaması konusunda da Suriye hükümetinin müttefiki Rusya'yı suçladı:

"BM Güvenlik Konseyini uzun süredir, koşulsuz olarak insani yardım iletilmesine izin verilmesini isteyen kararlara uymayan Suriye hükümetine yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Fakat, Rusya bu konuda defalarca veto kullandı ve Güvenlik Konseyi'ni tamamen felce uğrattı. Dolayısıyla Suriye hükümetini caydırıcı bir yaptırım uygulamak da mümkün olmuyor."

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