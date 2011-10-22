T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uluslararası Af Örgütü soruşturma istedi LONDRA (A.A)

22 Ekim 2011 03:14

-Uluslararası Af Örgütü soruşturma istedi LONDRA (A.A) - 21.10.2011 - Uluslararası Af Örgütü, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili yeni Libya yönetiminden soruşturma açmasını istedi. Örgütün Genel Direktörü Claudio Cordone, yayımladığı bildiride, ''Kaddafi yakalandıktan sonra öldürülmüşse, bunun bir savaş suçu teşkil edeceğini ve sorumlularının da adalet önüne çıkarılması gerektiğini'' belirtti. Cordone, ''Yeni Libya'nın, öç almaya değil, insan haklarına ve adalete saygı temelinde inşa edilmesi gerektiğini'' kaydetti. Örgüt, Kaddafi'nin oğlu Mutassım'ın ölümüyle ilgili de soruşturma açılması talebinde bulundu. Öte yandan, ABD, Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) Kaddafi'nin ölüm nedenini ''Şeffaf'' bir şekilde ortaya çıkarmasını beklediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı sözcüsü Mark Toner, ABD yönetiminin ''Tutuklulara insanca muamele edilmesini'' istediğini de belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24