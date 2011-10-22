-Uluslararası Af Örgütü soruşturma istedi LONDRA (A.A) - 21.10.2011 - Uluslararası Af Örgütü, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili yeni Libya yönetiminden soruşturma açmasını istedi. Örgütün Genel Direktörü Claudio Cordone, yayımladığı bildiride, ''Kaddafi yakalandıktan sonra öldürülmüşse, bunun bir savaş suçu teşkil edeceğini ve sorumlularının da adalet önüne çıkarılması gerektiğini'' belirtti. Cordone, ''Yeni Libya'nın, öç almaya değil, insan haklarına ve adalete saygı temelinde inşa edilmesi gerektiğini'' kaydetti. Örgüt, Kaddafi'nin oğlu Mutassım'ın ölümüyle ilgili de soruşturma açılması talebinde bulundu. Öte yandan, ABD, Ulusal Geçiş Konseyi'nden (UGK) Kaddafi'nin ölüm nedenini ''Şeffaf'' bir şekilde ortaya çıkarmasını beklediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı sözcüsü Mark Toner, ABD yönetiminin ''Tutuklulara insanca muamele edilmesini'' istediğini de belirtti.