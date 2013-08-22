Uluslararası Af Örgütü: Şam'da örnek toplamamıza izin verilmeyecekse BM'nin ülkede olmasının anlamı yok

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de BM ekibinin "kimyasal silahlar" iddiasını soruşturmak için tam erişime sahip olması gerektiğini bildirdi.



Suriye'nin başkenti Şam'da kimyasal silahların, çoğu çocuk birçok sivili öldürdüğünü açıkça gösteren bir dizi videonun yayınlanmasının ardından, Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Hassiba Hadj Sahraoui, yaptığı yazılı açıklamada, iddia edilen saldırıların olduğu bölgelere erişimlerine izin verilmeyecekse örnek toplayamayacaklar ya da soruşturma yapamayacaklarsa BM uzman ekibinin ülkede olmasının anlamı bulunmadığını bildirdi.



"Hiçbir sorumluluk üstlenmeyen Suriye yetkililerinin derhal BM ekibinin Doğu Guta ve diğer bölgelere ziyaretini olanaklı kılması gerektiğini" belirten Sahraoui, "Eğer son suçlamalar doğrulanırsa bu saldırılar savaş suçlarına varıyor demektir. Suriye'de karşılaştığımız bu sonu gelmeyen hak ihlalleri dizisi ile başa çıkmanın tek yolu BM Güvenlik Konseyi'nin durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk etmesinden geçiyor ki Uluslararası Af Örgütü 2011'den beri bunu talep ediyor. Siviller ve savaşanlar arasında ayrım gözetmeyen kimyasal silahların kullanımı, üretimi, sevkiyatı ya da stoklanması uluslararası hukukun ihlali anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.



Uluslararası Af Örgütü, güvenilirliğini doğrulamak ve gösterilen belirtilerin kimyasal silah kullanımı sonucu oluşan etkilerle benzeşip benzeşmediğinin tespit edilmesi için videoları tıbbi ve diğer alanlardaki uzmanlara da gönderdiğini bildirdi. Bununla beraber örgüt, Suriye'deki kuruluşlar ve bireylerle bölgedeki insanların şu anki tıbbi durumuna dair bilgi almak ve toplamaya çalışmak için temasa geçti.