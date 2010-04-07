Uluslararası Af Örgütü Romanlar için AB'den açılım talep etti

T24-



İnsan hakları örgütünün genel sekreteri Claudio Cordone, "AB liderleri Romanların maruz kaldığı insan hakları ihlallerini ortadan kaldıracak somut bir eylem planını yürürlüğe koymalı. Irkçı saldırılara karşı seslerini yükseltmeli ve Romanların konut edinme, eğitim, sağlık ve istihdamda karşılaştıkları ayrımcılığı bitirecek somut önlemler geliştirmeli" dedi.



Cordone, "Roman halkları Avrupa vatandaşlarıdır ve Avrupalı liderler onların diğer vatandaşlarla aynı hak ve sorumluluklara sahip olmasını güvence altına almalıdır. 21’inci yüzyılda Avrupa’da ikinci sınıf vatandaş olamaz" diye konuştu.



Uluslararası Af Örgütü’nün "Avrupa’da Romanların zorla tahliye edilmelerini durdur" başlıklı raporunda Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve İtalya, Romanları yaşadıkları bölgelerden zorla sürmekle suçlanıyor.



Buna göre Eylül 2009’da Bulgaristan’ın Burgaz kentinde belediyenin iki yerleşim yerini yıkmasıyla en az 200 Roman evsiz kaldı.



İtalya’da Temmuz 2009’da uygulanmaya başlayan "Göçebe Planı" çerçevesinde başkent Roma’da 100 yerleşim birimi yıkılarak yaklaşık 6 bin Roman, şehir dışındaki kamplara göçe zorlandı. Kampların yetersizliği nedeniyle binden fazla Roman’ın evsiz kaldığı tahmin ediliyor.



Sırbistan, Nisan 2009’da Yeni Belgrad’daki 250 Roman’ı geçici yerleşimlerinden tahliye etti. Büyük çoğunluğu Kosova’dan sürülen bu Romanların hayatlarını sürdürebilmeleri için belediye tarafından hazırlanan konteynırlar bölge sakinleri tarafından ateşe verildi.



Yunanistan’da Haziran 2006’da başkent Atina’da yaşayan 100’den fazla Roman ailesi, kendilerine danışılmadan ve alternatif yerleşim yeri gösterilmeden kentten ayrılmaya zorlandı.



2004 yılında Romanya’da yaşadıkları Miercurea Ciuc kentinden zorla sürülen 100’den fazla Roman, belediye tarafından lağım arıtma tesisi çevresindeki metal kabinlerde yaşamaya zorlandı.