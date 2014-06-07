Uluslararası Af Örgütü: Rojava’da katledilen 15 sivilin arasında çocuklar da var

Uluslararası Af Örgütü, 29 Mayıs’ta katledilen yedisi çocuk, 15 sivilin öldürüldüğü katliamın IŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti) üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Af Örgütü'nün açıklamasına göre, Arap çiftçi aileler, Kürt silahlı birliği YPG’ye (Halk Savunma Birlikleri) destek veriyor gibi algılandıkları ya da Yezidi Kürtler ile karıştırıldıkları için hedef alındı.

Baskınla ilgili Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Philip Luther, “Bu soğukkanlı öldürmeler, Suriye’de savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar konusundaki cezasızlığın nasıl da ülkedeki zalimliği ve insanlık-dışılığı beslediğinin acı bir hatırlatması. Uluslararası Af Örgütü IŞİD’e ve diğer silahlı gruplar ile çatışmanın tüm taraflarına, silahlı çatışma kanunlarına saygı duyma ve öldürmelere, işkenceye ve sivillere yönelik kasti saldırılara derhal bir son verme çağrısında bulunuyor” diye konuştu.

Uluslararası Af Örgütü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, Suriye’deki durumu Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı’na sevk etme çağrısı yaptı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Böylece Tileliye’de gerçekleştirilenler gibi savaş suçları bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulabilecek, sorumlular teşhis edilip adalet önüne çıkarılabilecek” denildi. Af Örgütü aynı zamanda Türkiye hükümetine de kendi sınırları içinde bulunan ve Suriye ya da Tileliye’de savaş suçu işlemiş bireylere yönelik soruşturma başlatma çağrısında bulundu.

Katliamdan hemen sonra köye gelen bir görgü tanığı yaşananları Uluslararası Af Örgütü’ne şu sözlerle anlattı: “Bir eve girdim ve iki kadının ölü bir şekilde yerde yattığını gördüm. İkisinin arasında, yaşı muhtemelen altı olan bir erkek çocuk yatırıyordu ve o da ölmüştü. Yürümeye devam ettim ve bir adamın yerde yattığını gördüm, yanında yatak olarak kullanılan bir pickup bir araç vardı. Orada ise hepsi 10 yaşın altında görünen üç çocuğu ile bir kadın yatıyordu... Biraz daha yürüyünce yerde ölü bir şekilde yatan iki adam daha gördüm. Yürümeye devam ettim ve bu sefer de evin duvarının dibinde ölü başka bir adamın yattığını gördüm. Kafasından vurulmuştu. Biraz daha ilerleyince birilerinin dört ya da beş cesedi arabaya koyduğunu gördüm, bunların arasında yaşı yedi ya da sekiz olan bir kız çocuğu da bulunuyordu.”

Katliam, IŞİD ve YPG arasında, yakındaki köylerde cereyan eden çatışmalar şiddetlendikten hemen sonra gerçekleşti. IŞİD ve YPG arasındaki çatışmanın, YPG’nin kontrolündeki Tel Halaf kasabasında depolanmış çok miktardaki tahılın kontrolü konusundaki anlaşmazlık sonucu alevlendiği düşünülüyor. Katliamın gerçekleştiği aynı gün Tileliye köyünde Yezidi Kürtlere ait ekinle ve civarı ateşe verilmişti.