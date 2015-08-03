T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Rio polisi beş yılda 1500 kişiyi öldürdü

'Teslim olmuş ya da yaralıların vurularak öldürüldüğüne dair deliller var'

03 Ağustos 2015 17:43

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde polisin son beş yıl içinde 1500'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Af Örgütü polisin çoğu zaman yasa dışı bir şekilde yaralı ya da teslim olmuş zanlıları vurarak öldürdüğüne dair kanıtları olduğunu bildiriyor.

Bu kanıtlardan biri de rapora göre, Rio'nun kuzeyindeki yoksul Acari mahallesinde yapılan araştırmaya dayanıyor.

Örgüt, bu mahallede polisin bir genci öldürdüğü her on olaydan 9'unun yargısız infaz olduğunu söylüyor.

Örgütün Brezilya maması başkanı Atila Roque, polisin bu şekilde siyah ve yoksul bir gençlik kuşağının önemli bir kesimini yok ettiğini söyledi.

2016 Rio Olimpiyatları'na bir yıl kala açıklanan Af Örgütü raporu ayrıca bu olayların çoğunlukla soruşturulmadığını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmadığını da kaydediyor.

Brezilya polisi rapordaki suçlamalara henüz bir yanıt vermedi.

ETİKETLER

brezilyapolisriokasıtlıöldürme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24