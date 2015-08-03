Uluslararası Af Örgütü: Rio polisi beş yılda 1500 kişiyi öldürdü

Uluslararası Af Örgütü Amnesty International, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde polisin son beş yıl içinde 1500'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğunu söylüyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Af Örgütü polisin çoğu zaman yasa dışı bir şekilde yaralı ya da teslim olmuş zanlıları vurarak öldürdüğüne dair kanıtları olduğunu bildiriyor.

Bu kanıtlardan biri de rapora göre, Rio'nun kuzeyindeki yoksul Acari mahallesinde yapılan araştırmaya dayanıyor.

Örgüt, bu mahallede polisin bir genci öldürdüğü her on olaydan 9'unun yargısız infaz olduğunu söylüyor.

Örgütün Brezilya maması başkanı Atila Roque, polisin bu şekilde siyah ve yoksul bir gençlik kuşağının önemli bir kesimini yok ettiğini söyledi.

2016 Rio Olimpiyatları'na bir yıl kala açıklanan Af Örgütü raporu ayrıca bu olayların çoğunlukla soruşturulmadığını ve sorumluların yargı önüne çıkarılmadığını da kaydediyor.

Brezilya polisi rapordaki suçlamalara henüz bir yanıt vermedi.