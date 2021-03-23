Uluslararası Af Örgütü raporu: Lübnan'da gözaltına alınan Suriyeli sığınmacılar işkence gördü

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Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı bir rapor, Lübnan'da terör suçlamasıyla gözaltına alınan 4'ü çocuk, 26 Suriyeli sığınmacının işkence gördüğünü ortaya çıkardı.

Al Jazeera'nın aktardığı habere göre, Uluslararası Af Örgütü, Lübnan askeri istihbaratının Suriyeli sığınmacılara yönelik adil yargılamayı ihlal, işkence gibi insan hakkı ihlallerini raporlaştırdı.

Yayımlanan raporda, 2014-2021 yılları arasında, 4'ü çocuk 26 Suriyeli sığınmacının gözaltında işkence gördüğüne yer verildi. Rapor, Lübnan'da 2011'den bu yana yüzlerce Suriyeli sığınmacının terör bağlantılı suçlamalar ya da silahlı gruplara üyelik gerekçeleriyle gözaltına alındığını gösterdi.

Raporda yer alan 26 vakada da gözaltına alınan sığınmacıların sorgu ya da gözaltı sırasında işkence gördüğü belirtildi. Vakaların genellikle, Ablah askeri istihbarat merkezi, Beyrut Genel Güvenlik Ofisi ya da Savunma Bakanlığı'nda meydana geldiği belirtildi.

Gözaltına alınan sığınmacılar, metal çubuklarla dövüldüklerini, baş aşağı tutularak sorguya çekildiklerini anlattı.

İşkenceden kurtulanların ikisi o dönem 15-16 yaşlarında olduklarını söyledi. En az dört kişi ise, bilinçlerini kaybedecek derecede dövüldüklerini, iki kişi de dişlerinin kırıldığını söyledi. Gözaltına alınanlar, Suriye hapishanelerinde uygulanan işkence yöntemleriyle karşılaştıklarını söyledi. Bazı gözaltına alınan sığınmacılar ise koridorlarda günlerce gözleri bağlı, elleri kelepçeli bir şekilde bekletildiklerini ifade etti.

Af Örgütü, Lübnan'da işkenceyi yasaklayan yasanın 2017 yılında geçtiğini anca bunun uygulanmadığını savundu. Uluslararası Af Örgütü'nün sığınmacı ve göçmen hakları araştırmacısı Marie Forestier "Lübnan yetkilileri acilen kendi işkence karşıtı yasasını uygulamalı ve uluslararası insan hakları hukukuna uygun davranmalı" dedi.

Lübnan'dan Af Örgütü'nün raporuna yanıt henüz gelmedi.