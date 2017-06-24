Uluslararası Af Örgütü: Onur Yürüyüşü, yasaklanmak yerine korunmalıdır

Uluslararası Af Örgütü, İstanbul Valiliği tarafından bugün yapılan açıklama ile 25 Haziran Pazar Günü LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün gerçekleşmesine izin verilmemesinden dolayı derin bir endişe duyduğunu belirtti. "Türkiye, Onur Yürüyüşlerini yasaklamak yerine korumalıdır” denildi. Yetkilileri, vatandaşların 25 Haziran tarihinde şiddet veya taciz korkusu olmaksızın, Onur Yürüyüşlerine katılabilmelerini güvence altına almaya çağırdı.

Basın açıklamasında bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, “Alınan bu kararla, LGBTİ+’ların ve onları destekleyenlerin barışçıl toplanma hakkı yine yok sayılmıştır. Türkiye, Onur Yürüyüşlerini yasaklamak yerine korumalıdır” ifadelerini kullandı. Uluslararası Af Örgütü, 25 Haziran’da yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesinde Türkiye yetkililerine, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin (LGBTİ) ve onları destekleyenlerin ifade ve toplanma özgürlüğü haklarına hiçbir tehdit veya şiddet korkusu olmadan erişmelerini güvence altına almaları için çağrıda bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nün mesajının devamı şöyle:

“Onur Yürüyüşü’ne konulan yasak, barışçıl toplanma hakkının orantısız bir şekilde kısıtlanmasına yol açıyor. LGBTİ+’lar yürüyüş hakkına ve eşitlik, özgürlük ve ayrımcılık karşıtı seslerini tehdit veya taciz korkusu olmadan duyurma hakkına sahiptir. Uluslararası hukuk ifade özgürlüğüne, diğerlerinin haklarına ya da itibarlarına saygı veya ulusal güvenlik ya da kamu düzeninin korunması gibi belirli amaçlar doğrultusunda orantılı kısıtlamalar getirilmesine izin veriyor. Ancak bu kısıtlamaların Onur Yürüyüşü için geçerli olmadığına inanıyoruz. İfade ve toplanma özgürlüğü gereği olarak, Türkiye yetkilileri yürüyüşün planlandığı şekilde gerçekleştirilmesine izin vermeli ve yürüyüş katılımcılarını korumak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.”

"Rutin ve keyfi bir şekilde engelleniyor"

"Türkiye'de ifade ve toplanma özgürlüğü hakkının kullanımı rutin ve keyfi bir şekilde engelleniyor. Emniyet görevlileri barışçıl göstericilere yönelik yaygın bir şekilde gereksiz veya aşırı güç kullanıyor. 2015 İstanbul Onur Yürüyüşü’nün gerçekleşmesi, barışçıl göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullanan polisler tarafından engellendi. Aynı şekilde yasaklanan 26 Haziran 2016 İstanbul Onur Yürüyüşü'nde, polis küçük gruplar halinde Beyoğlu'nun çeşitli yerlerinde bir araya gelen LGBTİ aktivistleri ve onları destekleyenlere yönelik biber gazı ve plastik mermi kullandı. İstanbul Onur Yürüyüşü'nü düzenleyenlerin de yürüyüşün arka arkaya ikinci yıl yasaklanmasıyla ilgili basın açıklaması okuması engellendi."

Uluslararası Af Örgütü, yarın düzenlenmesi öngörülen Onur Yürüyüşü’ne gözlemci göndermeyi planlıyor.