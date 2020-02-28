Uluslararası Af Örgütü'nden Türkiye ve AB'ye çağrı: Bu siyasi oyunun bedelini mülteciler ödememeli

Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'nin sığınmacıların Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarından Avrupa Birliği'ne girmeye çalışmalarına izin verdiğine dair haberlerin ardından bir açıklama yayımladı.

Uluslararası Af Örgütü adına yapılan açıklamada Araştırma Direktör Yardımcısı Massimo Moratti şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'nin AB ile kara ve deniz sınırlarında gördüğümüz şey, AB-Türkiye anlaşmasının öngörülebilir bir sonucu olarak, sığınma arayan insanların ölümcül bir siyasi oyunda bir kez daha pazarlık kozu olarak kullanılmasıdır.

"Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, hem mali destek yoluyla hem de Avrupa'ya güvenli geçiş yolları sağlayarak, Türkiye'ye gelen mültecilerin sorumluluğunu paylaşmak için çok daha fazla şey yapmaları gerekiyor.

"Yunanistan ve Bulgaristan, koruma talebinde bulunan insanların topraklarına erişimini sağlamalı ve sınır muhafızları sınırda toplananlar insanlara aşırı güç kullanmaktan kaçınmalıdır. Geçerli seyahat belgelerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, resmî sınır geçişlerinden geçmelerine izin verilmelidir. Avrupa Birliği’nin dış sınırlarına sahip ülkeler, uygun yerlerde, yeterli sayıda ve güvenli sınır geçiş noktalarını mülteciler için açık tutmalıdır."

Açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun da Yunanistan ve Bulgaristan'a sığınmacılar konusunda her türlü desteği acilen koordine etmesi, üye devletlerin paylarına düşen sorumluluğu adil bir şekilde üstlenmesi gerektiği belirtildi.