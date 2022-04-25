Uluslararası Af Örgütü'nden Gezi davası tepkisi: Bu siyasi güdümlü maskaralık insan haklarına yıkıcı bir darbedir

Gezi Davası’nın bugün görülen karar duruşmasında Osman Kavala "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına, diğer sekiz kişi ise "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Kararın ardından bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi Direktörü Nils Muižnieks şunları söyledi:

"Bugün, olağanüstü boyutlarda bir adaletsizliğe tanık olduk. Bu karar yalnızca Osman Kavala’ya, aynı davada yargılanan diğer kişilere ve ailelerine değil, Türkiye’de ve tüm dünyada adalete ve insan hakları aktivizmine inanan herkese yönelik yıkıcı bir darbedir."

"Yargı yetkilileri suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmakta defalarca başarısız oldu"

“Mahkemenin kararı akla mantığa sığmıyor. Yargı yetkilileri, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs gibi temelsiz suçlamaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmakta defalarca başarısız oldu. Bu haksız karar, Gezi Davası’nın yalnızca bağımsız sesleri susturma amacı taşıyan bir girişim olduğunu gösterdi” diyen Muižnieks sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu siyasi güdümlü maskaralık halihazırda Osman Kavala’nın sivil toplum aktivizmi nedeniyle dört buçuk yıldan uzun süredir devam eden keyfi tutukluluğuna sebep oldu. Bugün verilen aşırı sert mahkûmiyet kararlarının temyiz sürecinde, Osman Kavala ve diğer kişilerin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmaya devam ediyoruz."