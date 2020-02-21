Uluslararası Af Örgütü'nden Assange'ın ABD'ye iade davası öncesi çağrı

Uluslararası Af Örgütü, Londra'da tutuklu olan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın 24 Şubat'ta ABD'ye iadesi için görülecek davası öncesi ABD Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe yolladı. Uluslararası Af Örgütü, kendisine yönelik casusluk suçlamaları olan Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda Birleşik Krallık yetkililerinin ağır insan hakları ihlallerine maruz kalacağını vurguladı.

Birleşik Krallık yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’nde tutulan Julian Assange’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) iade edilmesi için açılan davanın ana duruşması 24 Şubat’ta görülecek. ABD yetkilileri Assange’a, Wikileaks’teki çalışmaları kapsamında, gizli belgeleri yayınlaması nedeniyle suçlamalar yöneltiyor.

Duruşma öncesi bir açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Assange’ın iadesini talep eden ABD yetkililerinin casusluk suçlamalarını ve bununla bağlantılı diğer tüm suçlamaları düşürmesini istedi. Af Örgütü, Assange’ın acilen serbest bırakılması gerektiğini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, “ABD’deki suçlamaların düşürülmemesi halinde Birleşik Krallık yetkilileri Julian Assange’ın ağır insan hakları ihlallerine maruz kalabileceği ABD’ye iade edilmemesini güvence altına almalıdır” denildi.

"Halkın bilgi alma hakkı engellenemez"

UAÖ Avrupa Direktör Yardımcısı Massimo Moratti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD hükümetinin, ordunun işlediği savaş suçlarını da gösteren gizli belgeleri yayınladığı için Julian Assange’ın peşini bırakmaması, ifade özgürlüğüne yönelik geniş çaplı bir saldırıdan başka bir şey değildir” dedi. Moratti, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu dava, güvenilir kaynakların açıkladığı bilgileri yayınlayarak, yetkililerin suçlarını ortaya çıkaran gazeteciler ve diğer kişiler üzerinde çaydırıcı bir etki yaratabilir. Bu da hükümetlerin neler yaptığına dair halkın bilgi edinme hakkını son derece olumsuz etkileyebilir. Assange’a buna benzer fiilleri nedeniyle yöneltilen tüm suçlamalar düşürülmelidir.”

"Assange ABD’de ağır insan hakları ihlallerine uğrayabilir"

“Birleşik Krallık yetkilileri açık ve net bir şekilde Assange’ı ağır insan hakları ihlallerine uğrayabileceği ABD’ye göndermemekle yükümlüdür” diyen Moratti, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Julian Assange ABD’de uzun süreli hücre hapsi de dahil olmak üzere işkence ve diğer türde kötü muamele kapsamına giren tutukluluk koşullarıyla karşı karşıya kalabilir. En üst düzey ABD yetkililerinin kamuoyunda Assange’a karşı planlı bir kampanya yürüttüğü ve masumiyet karinesi ilkesine önemli ölçüde zarar verdiği göz önünde bulundurulursa, Assange’ın adil olmayan bir biçimde yargılanması son derece muhtemel.”

Af Örgütü, uluslararası insan hakları hukukunun, kişilerin ağır insan hakları ihlallerine uğrama riski altında olduğu ülkelere gönderilmesini yasakladığını hatırlattı. “Birleşik Krallık Julian Assange’ı ABD’ye iade eder veya herhangi başka bir yoldan gönderirse uluslararası yükümlülükleri ihlal etmiş olur” dedi.

Tüm suçlamaları düşürme çağrısı

Tüm dünyada bir imza kampanyası başlatan Uluslararası Af Örgütü, ABD yetkililerine, Julian Assange’a yönelik Wikileaks’teki yayın faaliyetlerinden kaynaklanan tüm suçlamaları düşürme çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün ABD Adalet Bakanı William Barr'a gönderdiği dilekçe şöyle:

"Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Julian Assange’a Wikileaks’teki yayın faaliyetleri nedeniyle yöneltilen casusluk suçlamalarını ve diğer tüm suçlamaları düşürmelidir. ABD hükümetinin, ordunun işlediği olası savaş suçlarını da gösteren gizli belgeleri yayınladığı için Julian Assange’ın peşini bırakmaması, ifade özgürlüğüne yönelik geniş çaplı bir saldırıdan başka bir şey değildir.

Julian Assange, hakkındaki ABD’ye iade davası nedeniyle şu an Birleşik Krallık’ta, yüksek güvenlikli Belmarsh Cezaevi’nde tutuluyor. ABD yetkilileri Assange’a doğrudan Wikileaks’teki çalışmaları kapsamında gizli belgeleri yayınlamasından kaynaklanan suçlamalar yöneltiyor. Uluslararası Af Örgütü Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmesine veya herhangi bir yoldan gönderilmesine karşı çıkmaktadır. Assange, ABD’de uzun süreli hücre hapsi gibi işkence ve diğer türde kötü muamele kapsamına giren tutukluluk koşulları da dahil olmak üzere ağır insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya kalabilir. En üst düzey ABD yetkililerinin kamuoyunda Assange’a karşı planlı bir karalama kampanyası yürütmesi, masumiyet karinesi ilkesine zarar vermekte ve Assange’ı adil olmayan bir biçimde yargılanma tehlikesi altına sokmaktadır.

Julian Assange’ın WikiLeaks’te yaptığı çalışmalar kapsamında gizli belgeleri yayınlaması suç teşkil etmemelidir; çünkü bu fiil, araştırmacı gazetecilerin mesleki kapasiteleri ölçüsünde düzenli olarak yaptıkları işin aynısıdır. Assange’ın bu suçlamalarla yargılanması, gazetecileri yargılanmaktan endişe ettikleri için kendi kendilerini sansürlemeye sevk edebilir ve böylelikle ifade özgürlüğü üzerinde caydırıcı bir etki yaratabilir.

İfade özgürlüğü hakkı korunmalıdır. ABD yetkililerine, Julian Assange’a yönelik yalnızca Wikileaks’teki yayın faaliyetlerinden kaynaklanan tüm suçlamaları düşürme çağrısında bulun."