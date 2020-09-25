Uluslararası Af Örgütü: İran'da hırsızlıkla suçlanan 4 kişiye parmaklarını kesme cezası durdurulmalıdır!

Uluslararası Af Örgütü, İran'da hırsızlıkla yargılanan 4 kişinin el parmaklarının kesilmesine karış uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. İranlı yetkilileri hükmün uygulanmasını durdurmaya çağıran Af Örgütü, "Bu insanlık dışı cezaları uygulamak adalet değildir ve İran'ın ceza adaleti sisteminin zalimliğini ortaya koyar" açıklaması yaptı.

Uluslararası Af Örgütü'nün edindiği bilgilere göre, Hadi Rostami, Mehdi Sharfian, Kasra Karami ve Mehdi Shahivand isimli hırsızlıkla yargılanan 4 kişinin parmaklarının kesilme cezası İran Yüksek Mahkemesi tarafınan onaylandı.

Şu an da hapishanede olan 4 kişinin, İran İslami Ceza Kanunu'na göre bazı tür hırsızlıkların cezası olarak belirtildiği üzere yalnızca baş parmakları kalacak şekilde ellerinden 4 parmağın kesilmesine karar verildi.

Konuya ilişkin açıklama yayımlayarak uluslararası toplumu İran'ın bu hükmün uygulamasını durdurmaya çağıran Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bu insanlık dışı cezaları uygulamak adalet değildir ve İran'ın ceza adaleti sisteminin zalimliğini ortaya koyar. Ampütasyon işkence sınıfına girer ve uluslararası hukukta bir suçtur."

Açıklama şöyle devam etti: İranlı yetkilileri hızlıca ve karşılıksız bir şekilde bu şekilde zalimlik hareketlerini durdurmaya çağırıyoruz. Uluslararası topluluk bu hükümlerin uygulanmasını engellemek için acile harekete geçmeli. Bu kararın alınması ve uygulanmasından sorumlu yargı yetkilileri uluslararası hukuk altında yargılanmakla karşı karşıya kalabileceklerini bilmeliler"