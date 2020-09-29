Uluslararası Af Örgütü, hükûmetin saldırı ve tacizleri sonucunda Hindistan'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı

Uluslararası Af Örgütü, hükûmetin "baskısı" ve "tacizleri" nedeniyle Hindistan'daki çalışmalarını durdurduğunu duyurdu.

UAÖ Hindistan şubesi, tüm banka hesaplarının 10 Eylül 2020’de Hindistan hükümeti tarafından dondurulması nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını söyledi.

UAÖ'den yapılan açıklamada, "Hindistan hükûmeti, hak ihlalleriyle ilgili faaliyet yürüten tüm insan hakları örgütlerine karşı son yıllarda temelsiz iddialarla bir cadı avı yürütüyor. Uluslararası Af Örgütü Hindistan Şubesi, Hindistan hükümetinin Keşmir ve Delhi’deki Müslüman azınlıklara karşı yaygın ve ağır insan hakları ihlallerine karşı açıkça ses çıkarması nedeniyle son yıllarda düzenli olarak taciz ve baskılara maruz kalıyordu" denildi

İnsan hakları üzerine çalışmalar yapan sivil toplu örgütü, "hükûmetin kendilerine yönelik saldırı ve tacizlerini" şöyle listeledi:

25 Ekim 2018: Maliye Bakanlığına bağlı mali soruşturma kurumu olan Uygulama Müdürlüğü (Enforcement Directorate) memurları Uluslararası Af Örgütü Hindistan Şubesi’ne baskın düzenledi. Kapıları kilitleyen görevliler 10 saat boyunca şubeyi aradı. Görevliler tarafından talep edilen belgelerin büyük çoğunluğu zaten kamuya açık şekilde yayınlanmıştı ve talep ettikleri tüm belgeler yetkililere sunuldu. Ayrıca şubenin yöneticilerinden birinin evine de baskın düzenlendi. Baskından hemen sonra şubenin banka hesapları Uygulama Müdürlüğü tarafından donduruldu. Bu nedenle Uluslararası Af Örgütü Hindistan Şubesi ülkedeki insan hakları çalışmalarını etkileyecek şekilde çalışan sayısını azaltmak zorunda kaldı. Devam eden soruşturmalar ve uydurulan suçlamaların yanı sıra, Hindistan hükümeti Uygulama Müdürlüğü’ne sunulan belgelerden bir kısmını basına servis ederek Uluslararası Af Örgütü’ne karşı bir karalama kampanyası başlattı.

2019: Yılın ilk aylarında Gelir Vergisi Dairesi, 30’dan fazla küçük miktarlarda düzenli bağış yapan kişiye soruşturma mektupları göndermeye başladı. Hiçbir usulsüzlük tespit edilmemesine rağmen bu taciz uygulaması bağış yapmak isteyenlerin çekinmesine neden olarak Uluslararası Af Örgütü Hindistan Şubesi’nin bağış kampanyalarını olumsuz şekilde etkiledi.

Haziran 2019: Uluslararası Af Örgütü Hindistan Şubesi’nin Cemmu ve Keşmir’de Kamu Güvenliği Yasası’nın kötüye kullanımı hakkındaki üçüncü “Hukuksuz Yasa” raporunu duyuracağı basın toplantısının düzenlenmesi engellendi.

22 Ekim 2019: Uluslararası Af Örgütü, Hindistan hükümetinin anayasasının Cemmu ve Keşmir’e özel statü tanıyan 370. Maddesini ilga etmesinin ardından Cemmu ve Keşmir’de yaşanan insan hakları ihlallerine dair ABD Kongresi’nde beyanda bulundu.

15 Kasım 2019: ABD kongresindeki beyanın ardından örgütün üst düzey yetkililerinin tutuklanacağı söylentileri arasında UAÖ Hindistan Şubesinin ofislerine ve bir yöneticinin evine tekrar baskın düzenlendi.

13 Nisan 2020: UAÖ Hindistan Şubesi, Uttar Pradeş hükümetine pandemi sırasında baskıcı yasaları kullanarak gazetecilere gözdağı vermeyi durdurma çağrısında bulundu. 15 Nisan 2020'de Siber Suç Polisi, UAÖ Hindistan Şubesinin insan hakları çalışmalarında kullandığı Twitter hesabı @AIIndia hakkında Twitter'dan bilgi talep etti.

5 Ağustos 2020: Anayasanın 370.maddesinin ilga edilmesinin yıldönümünde UAÖ Hindistan Cemmu ve Keşmir’deki insan haklarının durumuna dair bir güncelleme yayınladı.

28 Ağustos 2020: UAÖ Hindistan Şubesi, Şubat 2020’de Delhi’de gerçekleşen ve çoğunluğu Müslüman azınlıktan 53 kişinin hayatına mal olan ayaklanmaların altıncı ayında ayaklanmalarda Delhi polisinin suç ortaklığını ortaya koyan bir rapor yayınladı.

10 Eylül 2020: Son iki raporun ardından, Hindistan hükümeti soruşturma kurumları eliyle UAÖ’yü taciz etme ve gözdağı verme faaliyetlerine hız kazandırdı. UAÖ Hindistan Şubesi’nin tüm banka hesapları Uygulama Müdürlüğü tarafından donduruldu. Örgüt bu nedenle insan hakları çalışmalarının büyük oranda durdurmak zorunda kaldı.