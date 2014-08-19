T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uluslararası Af Örgütü: Gezi ile Ferguson birbirine benziyor

"Gezi ve Ferguson olay birbirine benziyor, bölgeye yaşananların incelenmesi için bir heyet gönderdik"

19 Ağustos 2014 18:11

Uluslararası Af Örgütü, “ABD'nin Ferguson kentinde yaşananlar İstanbul'daki Gezi Parkı olayları ile benzerlikler taşıyor” açıklaması yaptı.

Uluslararası Af örgütü aktivistlerinden Jasmine Heiss, Ferguson'da polis ile halk arasında yaşananların 2013 yılında İstanbul'daki protestoları hatırlattığını vurgulayarak "İki olay birbirine benziyor, bölgeye yaşananların incelenmesi için bir heyet gönderdik" dedi.

Uluslararası Af Örgütü ABD Genel Direktörü Steven W. Hawkins'da yetkililere bir mektup yazdıklarını ifade ederek siyahi bir gencin polis tarafından öldürümesi sonucu çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız gücü eleştirdiklerine dikkat çekti.

Polisin zaman zaman anons yaparak göstericileri ve basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdıkları görüldü.

 

ETİKETLER

fergusonabdgezi parkıtaksimhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24