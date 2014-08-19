Uluslararası Af Örgütü: Gezi ile Ferguson birbirine benziyor

Uluslararası Af Örgütü, “ABD'nin Ferguson kentinde yaşananlar İstanbul'daki Gezi Parkı olayları ile benzerlikler taşıyor” açıklaması yaptı.

Uluslararası Af örgütü aktivistlerinden Jasmine Heiss, Ferguson'da polis ile halk arasında yaşananların 2013 yılında İstanbul'daki protestoları hatırlattığını vurgulayarak "İki olay birbirine benziyor, bölgeye yaşananların incelenmesi için bir heyet gönderdik" dedi.

Uluslararası Af Örgütü ABD Genel Direktörü Steven W. Hawkins'da yetkililere bir mektup yazdıklarını ifade ederek siyahi bir gencin polis tarafından öldürümesi sonucu çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı orantısız gücü eleştirdiklerine dikkat çekti.

Polisin zaman zaman anons yaparak göstericileri ve basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırdıkları görüldü.