Uluslararası Af Örgütü, geçmişte kullandığı milliyetçi söylemler nedeniyle Navalni'yi "düşünce mahkûmu" olarak nitelendirmeyi bıraktı

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Uluslararası Af Örgütü(UAÖ), tutuklu bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'ye verdikleri "düşünce mahkûmu" statüsünü geçmişte kullandığı milliyetçi ve göçmen karşıtı söylemler nedeniyle geri çektiklerini bildirdi.

Navalni 17 Ocak'ta Noviçok zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü Almanya'dan Rusya'ya dönmesiyle havalimanında gözaltına alınmış, daha sonra da tutuklanmıştı. UAÖ, Rus yetkililerin muhalif lidere yönelik "acımasız bir kampanya yürüttüğünü" söyleyerek Navalni'yi "düşünce mahkûmu" ilan etmişti.

Sivil toplum kuruluşu Rusça bir e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Uluslararası Af Örgütü geçmişte yaptığı yorumlar nedeniyle kendi içinde Navalni'ye düşünce mahkûmu demeyi bırakma kararı aldı" dedi.

Açıklamada Navalni'nin 2000'li yılların ortasında yaptığı bazı açıklamaların "nefret söylemi" seviyesine vardığı ve bunun UAÖ'nün "düşünce mahkûmu için kullandığı tanımla çeliştiği" ifade edildi.

Navalni 2010'ların başında ülkedeki milliyetçi hareketle arasına mesafe koysa da geçmişte kullandığı söylemler konusunda geri adım atan açıklamalarda bulunmadı. 2020'de Berlin'de tedavi görürken Navalni, görüşlerinin hâlâ siyasete başladığı ilk günküyle aynı olduğunu söylemişti.

UAÖ, Navalni'nin serbest bırakılması için kampanya yapmaya deva edeceğini ifade etti.

Sosyal medyada birçok kişi UAÖ'nün kararına tepki göstererek "neden seedece görüşleri kabul edilebilir olan kişilerin düşünce mahkumu ilan edilebildiğini" sorguladı.