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Uluslararası Af Örgütü çalışanları greve başladı: Taşerona hayır!

"Saha çalışanlarına yönelik ciddi bir haksızlık ve ayrımcılığın yaşandığını belirtmek durumundayız"

01 Haziran 2017 19:17

Uluslararası Af Örgütü'nün "yüzyüze" ekibi, taşeron olarak çalıştırıldıkları gerekçesi ile bugün (1 Haziran 2017) greve başladı. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Abbasağa Parkı'nda yapılan basın açıklamasında, "Af Örgütü'nün kendi misyonu ve prensipleriyle örtüşmeyecek koşulları kendi çalışanlarına dayattığı" ifade edildi. 

İş verenlerine "Taşeronu bitirme" çağrısında bulunan Af Örgütü çalışanları tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

“Güvencesiz çalıştırılıyoruz”

“Af Örgütü çalışanları arasında ücret dengesinin söz konusu olmadığını, saha çalışanlarına yönelik ciddi bir haksızlık ve ayrımcılığın yaşandığını belirtmek durumundayız. Yüzyüze Projesinde çalışanlar güvencesiz bir şekilde çalıştırılmaktadır.

“Yüzyüze projesinin çalışanları, Sendikalı (Sosyal-İş) Af Örgütü çalışanlarının sahibi olduğu birçok temel haktan ve yol, eğitim ödeneği gibi birçok sosyal haktan yoksun bırakılarak bir insan kaynakları şirketinde çalışıyor gösterilmektedir. Çoğunluğu üniversite öğrencisi olan insan haklarına duyarlı bireyler olarak bu durumun işçi haklarına dolayısıyla insan haklarına aykırı olduğunu düşünmekteyiz.

“Çalışanlar arasında ücret eşitsizliğinin bir an önce giderilmesi, iş şartlarının iyileştirilmesi ve güvenceli çalışma talebimizi sizlerle paylaşıyoruz.

“Af Örgütü’nden beklentimiz en başta kendi çalışanlarının haklarını gözeten bir yaklaşımı benimseyerek hayata geçirmesidir. Bu talebimiz yerine getirilene kadar bugünden itibaren iş bırakarak greve başlamış bulunmaktayız.”

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