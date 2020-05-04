Uluslararası Af Örgütü, çağrısını Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde yineledi: Julian Assange serbest bırakılmalı!

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Uluslararası Af Örgütü, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın serbest bırakılması için yaptığı çağrıyı yineledi.

Uluslararası Af Örgütü, ABD'den Assange'a yönelttiği casusluk suçlamalarını düşürmesini ve Britanya'dan iade sürecini durdurmasını talep etti. Yapılan açıklamada casusluk suçlamalarının dünyanın her yerinde insan hakları ihlallerini ortaya çıkarmak için mücadele eden gazeteciler için büyük bir darbe olduğu ifade edildi.

Assange'a yöneltilen suçlamaların temelinde gizli dökümanların yayımlanması olduğunu belirten Uluslararası Af Örgütü, gazetecilerin bu tür aktiviteleri her gün yaptığını ve buna veba verilmemesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda işkence görebileceği ve yüksek ihtimalle adil bir biçimde yargılanmayacağı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, "Görüşleriniz ne olursa olsun, ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim korunmalıdır" dedi.