Uluslararası Af Örgütü AB’yi Libya’da suç ortaklığı ile suçladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – Uluslar arası Af Örgütü, Salı günü yayınlanan bir raporda Avrupa hükümetlerini, Libya\'daki mülteci ve göçmenlere yapılan işkence ve kötüye kullanma konusunda suç ortağı olmakla suçladı.

Grup, Avrupa Birliği ülkelerinin göçü durdurmak için Libya kıyılarındaki \"istismar ve sömürü sistemini\" aktif olarak desteklediğini bildirdi.

Rapora göre, AB fonları milisler ve kaçakçılarla çalışan yetkililere gidiyor. Ayrıca AB’nin Libya sahil güvenlik sistemine gemi, eğitim ve finansal yardım sağlıyor.

Libya, Avrupa\'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin ana yolu.

Tekne geçiş yollarının ana merkezi olan İtalya\'ya gelişler de AB fonlarının Libya sahil güvenlik sistemine yatırılması sonrasında hızla düştü.

Ancak Af Örgütü, sahil güvenlik görevlilerinin AB yetkililerinin bilgisi dahilinde çeşitli suçlardan suçlu bulunan çeteler ve insan kaçakçılarıyla birlikte çalıştığını söyledi. Ayrıca göçü önleme çabalarının mülteci ve göçmenlerin \"kitlesel, keyfi ve süresiz alıkonulmasına\" neden olduğunu iddia ediyor.

Libya Sahil Güvenlik Örgütü tarafından yakalanan mülteci ve göçmenler, yasadışı göçle mücadele için Libya genel müdürlüğünce işletilen gözaltı merkezlerine gönderiliyor.

Şu anda bu merkezlerde gözaltına alınan yaklaşık 20 bin kişinin bulunduğunu söyleyen Af Örgütü yetkilileri, tutukluların yetkililer, kaçakçılar ve milislerin elinde \"işkence, zorla çalıştırma, gasp ve kanunsuz cinayete\" maruz kaldıklarına dair ifadelerin bulunduğunu belirtti.

Af Örgütü’nün Avrupa direktörü John Dalhuisen “On binlerce kişi, sistematik istismara maruz kaldıkları aşırı kalabalık gözaltı merkezlerinde süresiz olarak tutuluyor. Avrupa hükümetleri bu istismarların tam olarak farkında değil. Ancak denizlerdeki geçişi durdurmada Libya makamlarını aktif olarak destekleyerek bu suistimallere karışmış oluyor dedi.\"

Bu yılın başında bir cezaevine ziyarette bulunan BBC muhabiri tutukluların bulunduğu şiddet ve istismar ortamını “cehennem gibi” ve “hapishaneden bile daha kötü” olarak nitelendirdi.

Üç ay boyunca gözaltına alınan Gambiya\'lı bir adam Af Örgütü’ne yaptığı konuşmada tutuklu olduğu dönemde aç bırakıldığını ve dövüldüğünü söyledi. \"Beni kauçuk bir hortumla dövdüler, çünkü beni serbest bırakmak için para istiyorlar. Döverken de aileyi arıyorlar ki, para göndersinler” dedi.

İnsan hakları grubu, AB hükümetlerini mahkemeye götürmeye yetecek kadar kanıtlarının bulunduğunu söyledi.

Nato destekli kuvvetler, Ekim 2011\'de uzun süreden beri hüküm süren Albay Muammer Kaddafi\'yi devirdiğinden beri Libya’da kanunsuzluk arttı.