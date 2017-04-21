Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya talebini reddetti

​Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme kapsamında Rusya’ya karşı geçici önlemler alınmasını isteyen Ukrayna’nın talebini geri çevirdi.

Kiev yönetiminin, Ukrayna’ya karşı işlendiğini iddia ettiği terör ve ayrımcılık suçlarından dolayı, Rusya’ya, Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın görülmesine devam edildi.

Moskova’nın terörizmin finansmanıyla mücadele anlaşmalarını ihlal ettiğine dair iddialar hakkında yanıt veren ICJ Başkanı Yargıç Ronny Abraham, Rusya’ya karşı geçici önlemler alınması için gereken koşulların oluşmadığını belirterek, Ukrayna’nın talebini kabul etmediklerini söyledi.

Rusya’ya yöneltilen Kırım Tatarlarına ayrımcılık yaptığı suçlamalarına ilişkin görüşlerini de aktaran Abraham, “Rusya, Kırım Tatarlarının, kendilerini temsil eden kurumların varlığını sürdürmesine izin vermeli ve Ukraynaca eğitim imkanı sunmalı” dedi.