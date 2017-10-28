'Uluslararası 3'üncü Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi'nde ilk yaşlı yaşam köyü tanıtılacak

ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da düzenlenecek \"5\'inci Uluslararası 3\'üncü Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi\'nin hazırlıkları tamamlandı. Kongrede, Türkiye’de 1000 yaşlının yaşayacağı 1 yıl içerisinde tamamlanacak ilk ve tek, \'Yaşlı Yaşam Köyü\'nün, inşası ile ilgili bilgi verilirken bu amaçla hazırlanacak \'Flavius Sonsuz Yaşam Merkezi\' projesinin sunumu yapılacak.

Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde yaşlı sayısı giderek artarken, Türkiye\'de \'Yaşlı Turizmi\', ve \'Yaşlı Bakımı Ekonomisi\' alanlarında doğan yeni iş alanları katılımcılara anlatılacak.

Medikal Turizm Derneği, Türkiye‘deki iklim, genç nüfus, ulaşım olanakları, ekonomik yaşam, hizmet seçenekleri ve dünya coğrafyasındaki stratejik konumu başta olmak üzere birçok değerin global sermayenin yatırımı için de fırsatlar doğurduğunu bildirdi.

Derneğin Türkiye\'de yaşlı bakımı ve turizmi, yaşlı bakımı ekonomisi, bakımında Ar-Ge ve inovasyon konularında uluslararası işbirlikçiler ile; yenilikler ve değerler yaratacak projelere hazırladığı ifade edildi. Yaşlılıkta turizm, seyahat, eğitim, teknoloji, yatırım, inşaat, tüketim, sağlık ve rehabilitasyon ürünleri ile yaşlı bakımı ekonomisinde ulusal çözümlerimizin geliştirilmesinde öncülük edecek \'5\'inci Uluslararası 3. Yaş Baharı Turizmi ve Dinamikleri Kongresi\', 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Ankara Hilton Oteli’nde yapılacak. Kongre, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle¸diğer Bakanlık, kurum ve kuruluşların katkılarıyla; Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Erkan İBİŞ başkanlığında, Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzm.Dr.Sinan İBİŞ koordinasyonuyla gerçekleşecek.

Kongre için Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Samsung Türkiye, Philips Türkiye, Flavius Klinikleri A.Ş., PricewaterhouseCoopers, Global Alp Media Belçika, Turizmhaberleri.com, Spawellness.com, Tourmag.com, Populersaglikdergisi.com, illedesaglik.com, Tüsiav, Agne Tours kurumları başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile de işbirliği yaptı. Kongrenin yaşlılıkla ilgili tüm alanlar hekimler, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, kamu kurumları, yatırımcılar, turizmciler gibi tüm çalışma alanlarını ilgilendirdiği ve bu alanlarda herkes için potansiyel iş alanları doğacağı ifade edildi. Kongrede yaşlı bakımı turizmi alanlarında global aktörlerin deneyimlerini anlatacak ve global çözüm şirketleri ise çözümlerini sunacağı açıklandı.

KONGREDEKİ ETKİNLİKLER

Kongre kapsamında Türkiye\'nin nitelikli turizminin gelişmesine yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle yapılan Sağlığa Yolculuk ve Üçüncü Bahar adlı belgesel filmlerinin de gösterimleri yapılacak; Geleneksel El Sanatları ile ilgili Ebru Sanatı, Çinicilik Sanatı gibi uygulamalar ve Türk Süsleme Sanatları Karma Sergisi (hat, tezhip, minyatür, ebru vs.) karma sergisinin açılacak. Bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğine gitti.

TÜRKİYE\'NİN İLK VE TEK YAŞLI YAŞAM KÖYÜ KURULACAK

Kongrede Türkiye’nin ilk ve tek yaşlı yaşam köyü olacak. 1000 yaşlıya ev sahipliği yapacak Yaşlı Yaşam Köyü\'nün, inşası 1 yılda tamamlanacak Bu amaçla hazırlanacak \'Flavius Sonsuz Yaşam Merkezi\' projesinin sunumu yapılacak. Kongrenin açılışının son kısmında ise ilköğretim okullarında düzenlenen Yaşlılık ve Teknoloji, Yaşlılıkta Sosyokültürel Hayat konularındaki resim yarışmalarında engelliler ve engelli olmayanlar kategorisindeki başarılı olan resimlere teknoloji ödülleri verilecek.

Kongre Koordinatörü Uzman Dr. Sinan İbiş, kongrenin ilk günü için 400 kişilik kapasite belirlendiğini, www.yaslibakimiturizmi2017.com adresinden yapılacak başvuruların tamamlandığında kayıtların sona ereceğini açıklarken, \" Kongremizde iki gün içerisinde yaşlı bakımı ve ekonomisi konusunda sunumlar, film gösterimleri ve profesyoneller ile bir zirve yapılacaktır. Her iki gün için de katılım sağlanabilecek\" dedi.

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