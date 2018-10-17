Uluslar Ligi'nde 9 maç oynandı

İSTANBUL (DHA) - UEFA Uluslar Ligi\'nde bugün 9 maç oynandı.
Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas\'ın formasını giydiği Makedonya, D Ligi 4\'üncü Grup karşılaşmasında deplasmanda Ermenistan\'a 4-0 mağlup oldu. Elmas, 90\'ıncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Günün maçında ise Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. A Ligi 1\'inci Grup karşılaşmasında Fransa kendi sahasında Almanya\'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Günün sonuçları şu şekilde:
- A Ligi 1\'inci Grup -
Fransa - Almanya: 2-1
- B Ligi 1\'inci Grup -
Ukrayna - Çek Cumhuriyeti: 1-0
- B Ligi 4\'üncü Grup -
İrlanda Cumhuriyeti - Galler: 0-1
- C Ligi 3\'üncü Grup -
Norveç - Bulgaristan: 1-0
Slovenya - Güney Kıbrıs: 1-1
- D Ligi 1\'inci Grup -
Kazakistan - Andorra: 4-0
Letonya - Gürcistan: 0-3
- D Ligi 4\'üncü Grup -
Ermenistan - Makedonya: 4-0
Cebelitarık - Liechtenstein: 2-1