Ulusal siber ordu kuruluyor

T24 - Türkiye'nin ilk sivil siber güvenlik ordusu için start verildi. 200 kişiden oluşması beklenen siber ordunun 'askerleri' hacker'lar arasından seçilecek.



Ulusal bilgi işlem sistemlerine karşı yürütülebilecek siber saldırı tehlikesine karşı 'Ulusal Siber Güvenlik Koordinasyon Kurulu' adıyla bir ekip kurulması için çalışmalara başlandı. Kurulu oluşturan birimlerden Uzmanlar Kurulu'nda siber güvenlik uzmanları, Bilim Kurulu'nda akademisyenler, Danışma Kurulu'nda ise kamu kurumları, STK'lar ve özel sektörün üst düzey yöneticileri yer alacak. 'Ordu'nun yaklaşık 200 üyesi olacak.



Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Mustafa Alkan, uzmanlar kurulunda beyaz ve siyah şapkalı hackerler dahil kamu ve özel sektörden bilişim güvenliği uzmanlarının yer alacağını söyledi. Ekipte beyaz ve siyah şapkalı hacker'ların da yer alacağını belirten Alkan, "Finans sistemimiz bile risk altında. Türkiye bilgi güvenliği savunmasında en kötü 10. ülke durumunda" dedi.



Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Şeref Sağıroğlu'nun verdiği bilgiye göre sadece son üç günde 47 bin yeni siber tehdit oluştu, günde ortalama 15 bin civarında tehdit geliyor. Sağıroğlu 'Şu an savaş halindeyiz. Elektronik ortamda savaşlar ortaya konmaya başladı. Artık savaşları ordular yapmıyor' dedi.

Mesele Wikileaks ve Anonymous değil



Akşam'ın haberine göre, Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Mustafa Alkan, sadece WikiLeaks ve Anonymous'un bilindiğini ancak tehlikenin çok daha büyük olduğunu anlattı. Alkan, "Türkiye 7/24 pek çok saldırıya maruz bırakılıyor. Hangi stratejik bilgilerimiz kontrol altına alındı ve hangi amaçla kullanılacak bilmiyoruz. Binlerce server'imiz köleleştiriliyor. Çok mahrem bilgilerimiz ülke için tehdit olarak kullanılıyor." dedi.



Sİber güvenlik gücüne, üye istenecek kamu kurumları şöyle: Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma, Ulaştırma, Bilgi, Teknoloji ve Sanayi ile Adalet Bakanlıkları, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Aselsan, Havelsan, BTK, TÜBİTAK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı. Bilişim güvenliği alanında faaliyet yürüten etkili firmaların uzmanları da ekipte yer alacak. STK'lardan da Bilişim Derneği, Bilişim Vakfı, TÜBİSAD, YASAD, İnternet Kurulu, TOBB, Barolar Birliği, Noterler Birliği, TÜRMOB, TMMOB'dan üye istenecek. İletişim altyapısı hizmeti veren, Türksat, TTNet, Turkcell, Avea, Vodafone, Superonline, Oracle, Türk Telekom gibi firmalardan da üye alınacak.





