Ulusal Sağlık Enstitüleri: ABD'de günlük vaka sayıları 200 bine ulaşabilir; aşısızlar virüs için 'açık hedef'

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, ABD'de günlük vaka sayılarının tekrar 200 bin vaka seviyesine çıkabileceği uyarısında bulundu. ABD'de şubat ayından bu yana bu seviyede vaka görülmüyordu.

ABD'de vakalar temmuz ayının başından bu yana yüzde 700 artış göstererek günlük ortalama 129 bin vaka seviyesine çıkmıştı. Dr. Francis Collins, Fox News'a yaptığı açıklamalarda bu sayının daha da yükselebileceğini ifade etti.

Collins, "Birkaç hafta içinde günlük 200 bin vakayı geçmezsek şaşırırım. Bu çok üzücü, çünkü asla o noktaya döneceğimizi düşünmüyorduk" dedi.

Collins, aşı olmayan Amerikalılara aşılanma çağrısını yenilerken, Delta varyantının ülkeyi kasıp kavurduğu günlerde aşısız insanların virüs için "açık hedef" olduğunu ifade etti.