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Ulusal Kürt Konferansı sonbaharda

Ahmet Türk, Şerafettin Elçi, Bayram Bozyel ve Hamit Geylani, Mesut Barzani ile yaptıkları görüşmede “Ulusal Kürt Konferansı”nın sonbaharda yapılması konusunda mutabakata vard&#

26 Mayıs 2011 03:00

T24- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Federal Kürdistan Bölgesi’ne giden Ahmet Türk, Şerafettin Elçi, Bayram Bozyel ve Hamit Geylani, Mesut Barzani ile yaptıkları görüşmede “Ulusal Kürt Konferansı”nın sonbaharda yapılması konusunda mutabakata vardı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Federal Kürdistan Bölgesi’ne giden Ahmet Türk, Şerafettin Elçi, Bayram Bozyel ve Hamit Geylani, Mesut Barzani ile yaptıkları görüşmede “Ulusal Kürt Konferansı”nın sonbaharda yapılması konusunda mutabakata vardılar.

Habur Sınır Kapısı’ndan üç gün önce Federal Kürdistan Bölgesi’ne geçen DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Eşbaşkanı Hamit Geylani, KADEP eski Genel Başkanı Şerafettin Elçi, HAKPAR Genel Başkanı Bayram Bozyel ve Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar’ın içinde bulunduğu heyet, Selahaddin kentinde Federal Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani tarafından karşılandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, Kürtlerin yaşadığı coğrafyalardaki gelişmeler ele alındı, sık sık Kürtler arası birlikteliğin önemi vurgulandı. Türkiye’deki 30 yıllık çatışmalı sürecin son bulması için tarafların müzakereye başlamasının gerekliliğine işaret eden taraflar, “sürecin barışa evrilmesi için Kürtlerin sorunlarına çözüm getirecek ulusal bir konferansın kaçınılmaz olduğu”nun altını çizdi. Sonbahara kadar gerçekleştirilmesi planlanan konferans hazırlıklarının bir an önce başlatılması amacıyla bir komisyon oluşturulduğu öğrenildi.

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