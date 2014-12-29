Ulusal Kriminal Büro'ya göre, Gezi'de göz çıkaran plastik mermiler 'biraz öldürücü' olabilirmiş!

Gezi Parkı protestolarında Volkan Kesanbilici’nin polisin sıktığı plastik mermi nedeniyle gözünü kaybetmesine ilişkin Ulusal Kriminal Büro tarafından savcılığa sunulan raporunda FN303 adlı silahla atılan plastik mermilerin ‘Biraz öldürücü’ nitelikte olduğu, tüfek kutusu üzerinde yazılı notta, “Yanlış kullanım ölüme sebep olabilir. Yüze ve kafaya nişan almayınız” uyarısının bulunduğu belirtildi. Raporda, “Masum değildir. Diğer gaz fişeği ve benzeri mühimmat atan tüfeklerden yüzde 50 daha hızlı, daha güçlüdür” denildi.

Radikal Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın haberine göre, ABD ’de 2004 yılında bir gencin bu merminin gözüne isabet etmesi sonucu öldüğü vurgulanarak, “İnsan vücuduna atılması amacıyla yapılmış olup göze hedef alınarak atış yapıldığında, Volkan Kesanbilici’deki gibi harabiyet yaratabilmektedir” denildi. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, plastik merminin Emniyet envanterinde bulunmadığını savunmuştu.

İstanbul ’da kırtasiyecilik yapan 38 yaşındaki Volkan Kesanbilici, 31 Mayıs 2013'te Gezi Parkı gösterilerine destek için gittiği Tarlabaşı Bulvarı’nda yürürken, sol gözüne isabet eden plastik mermiyle yaralandı. Bir gözü görme yetisini yitiren Kesanbilici’nin gözünden plastik mermiye ait bilyeler çıkarılmıştı. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, bir soru önergesi üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün envanterinde plastik mermi bulunmadığını, yalnızca boya kapsülü kullanıldığını savunmuştu. Kesanbilici’nin yaralanmasına ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, ilgili mermi parçasını Ulusal Kriminal Büro’ya göndererek, bilirkişi raporu hazırlanması istemişti.

"Biraz öldürücü!"

Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen bilirkişi raporunda; savcılığın FN tüfeklerinden ve bu tüfeklerden atılan mermilerden örnek istemesine rağmen Emniyet tarafından gönderilmediği ifade edildi. FN303 tüfeklerinin, “Öldürücü olmayan” değil, “Biraz öldürücü” nitelikte olduğu kaydedilen raporda, “Masum değildir. Diğer gaz fişeği ve benzeri mühimmat atan tüfeklerden yüzde 50 daha hızlı, daha güçlüdür” denildi. Tüfek kutusu üzerinde bulunan İngilizce notta, “Çok dikkatli kullanınız. Yanlış kullanım ölüme sebep olabilir. Yüze ve kafaya nişan almayınız” diye yazdığı vurgulandı. ABD’de 2004’te 21 yaşındaki bir gencin, polise ait FN303 silahından çıkan merminin gözüne isabet etmesi sonucu öldüğü kaydedilerek, “Merminin göz arkasındaki kemikte aynen Volkan Kesanbilici’nin gözüne yapılan tıbbi operasyon sonucu çıkarıldığı gibi, yaklaşık 7,5 santimetrelik delik açtığı ve beynin sağ lobuna zarar verdiği ortaya çıkmıştır. Bu olayın ardından FN303 tüfeği bazı eyaletlerde yasaklanmıştır” denildi. Raporda, “Çok muhtemel, bu silahların Gezi olaylarında insanlara verdiği harabiyet göz önüne alınarak, Emniyet’te artık kullanılmadığı değerlendirilmektedir” denildi. Bu merminin bir insanın yüzüne, cildine ve gözüne yaklaşık 11 kilogramlık bir balyozla vurulmuş etkisi yarattığını vurgulandı.

‘Asıl amaç provokatörlerdir’

Bu silahların asıl amacının, gösterilerde provokatörleri işaretlemesi olduğu, kişinin üzerine pembe veya sarı renk boya bıraktığı, böylece kışkırtıcının kendisini kaybettiremediği ifade edildi. Belçika yapımı bu silahların çok sayıda AB ülkesinin envanterinde bulunduğu, “şehirde asayişin sağlanması, maçlarda disiplin kurulması, şiddet yanlısı kişilerin işaretlenmesi, bölge atışı yerine, nokta atışları yapması” amacıyla tercih edildiği anlatıldı.

Raporda, şöyle devam edildi:

“Bu mermi insanların vücut bölgelerine atılması amacıyla yapılmış olup yüze nişan alabilme özelliği nedeniyle göze hedef alınarak atış yapıldığında, Kesanbilici’deki gibi harabiyet yaratabilmektedir. FN303’lerin çok özel mermileri bulunmaktadır. Özel şekilde tasarlanan plastik mermiler insan yüzüne nişan alınarak sıkılmadığı müddetçe insan vücuduna çarptığında dağılmakta, bu özelliğiyle deri altına işlemeyen mermiler ciddi yaralanmaları önlemektedir. Mermilerin etkili mesafeleri 50 metreye kadar çıkabilmektedir.”

Emniyet’te Çevik Kuvvet’in ve özel timlerin kullandığı bu silahın devlet tarafından reddedilmediği belirtildi. Bu silahları 15 günlük eğitimden geçmiş sertifikalı personelin kullandığı ve kullanıcı listesinin Emniyet’te olması gerektiği ifade edildi. Emniyet’ten 16 Haziran 2013’te yapılan bir açıklamada, mermilerden o gün itibariyle 421 adet sıkıldığı hatırlatıldı.