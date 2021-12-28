Ulusal Kırmızı Et Konseyi: Zararına kesim yapıyoruz, hayvan varlığı azaldı

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Ahmet Hacıince, zararına kesim yaptıklarını ve hayvan varlığının her geçen gün azaldığını söyledi.

Hacıince, 2021 yılında talep darlığı sebebiyle maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, “2021 yılında yem maliyeti 2 bin 40 liradan 4 bin 40 liraya çıkarken, 1 kg karkas et maliyeti 40,5 liradan, 67,2 liraya yükseldi. Buna karşılık piyasa alım fiyatı ise 37,37 liradan 62,24 liraya çıkmasına rağmen, satış fiyatı maliyetin altında kaldı" dedi.

Dünya Gazetesi’nin haberine göre; besi maliyetindeki artışın temel nedeninin yem fiyatı olduğunu söyleyen Hacıince, döviz artışını hemen fiyata yansıtan yem sanayicilerinin, düşüşü ise yansıtmadığını ifade etti.

Kırmızı et fiyatındaki artışın sadece üreticiden kaynaklandığı yönünde yanlış bir algı oluştuğunu söyleyen Hacıince şöyle devam etti:

“Her zaman yerli üreticiye ihtiyacımız olacağını düşünerek bu kapsamda piyasaya müdahale edici söylem ve planlardan uzak durarak, ithalatı özendirmeden iç yapısal süreçlerimize tüm paydaşlarla birlikte odaklanmalıyız.”

Özellikle son çeyrekte besi materyalinde ortaya çıkan artışların kapasite kullanım oranlarını düşündüğünü söyleyen Hacıince, “Gelecek yıl üretimi için de ciddi bir risk doğmuştur” diye konuştu.