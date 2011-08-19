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Ulusal Kanal ve Aydınlık'ta arama: 9 gözaltı

Polis sabah erken saatlerinde Ulusal Kanal, Aydınlık ve bazı yöneticilerin evlerine baskın yaptı.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Polis sabah erken saatlerinde Ulusal Kanal, Aydınlık ve bazı yöneticilerin evlerine baskın yaptı. Yapılan aramalar sonrasında 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek de bulunuyor.

İstanbul Özel Yetkili  10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Terörle Mücadele Ekipleri İstanbul Beyoğlu'nda bulunun Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'da arama yaptı. Ankara'da da İşçi Partisi'nde arama yapıldı.

Sabah saatlerinde Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal'ın bulunduğu binaya gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aramaları sırasında binanın bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.


İşçi Partisi'nde arama

Öte yandan İşçi Partisi'nin Ankara Sıhhiye'deki genel merkezi ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bedri Gültekin, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turan Özlü ve İP lideri Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'in evlerinde de arama yapıldı.

İşçi Partisi Genel Merkezi'ndeki aramanın parti yöneticilerinin işyeri olması dolayısıyla yapıldığı bildirildi. İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel'ın evinde de arama yapıldı.


9 kişiye gözaltı

Ulusal Kanal'da yapılan aramanın ardından 8 kişi gözaltına alındı. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi arasında İşçi Partisi  Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bedri Gültekin, Erkan Önsel ve Turan Özlü de bulunuyor.

Soruşturma kapsamında İP İstanbul İl Teşkilatı, Ulusal Kanal ve Aydınlık gazetesinde yapılan aramalar sırasında Gültekin, Önsel ve Özlü'nün yanı sıra Aydınlık gazetesi çalışanları Mehmet Bozkurt, Caner Taşpınar, Ruhsar Şenoğlu ve Bülent Baş ile Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü de gözaltına alındı.


Doğu Perinçek'in oğlu da gözaltında

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in oğlu Mehmet Perinçek'in evinde yapılan arama tamamlanırken, Mehmet Perinçek de gözaltına alındı.

Mehmet Perinçek'in Gayrettepe'deki evinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'ın talebi üzerine mahkemeden alınan kararla yapılan arama sona erdi.

Mehmet Perinçek gözaltına alınırken, evde yapılan aramada el konulan evraklar emniyete götürüldü.


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