-ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİ PLANI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 30.09.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Ulusal İstihdam Strateji Planı'nın tamamlandığını bildirdi. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla Bilkent Otel'de bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Ali Babacan ve Hayati Yazıcı, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muammer Güler, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile yüksek yargı temsilcileri, bürokratlar, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Törende konuşan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, DPT'nin 50. kuruluş yıl dönümünün bütün planlama camiasına ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin IMF icra direktörleri heyetinde yer almasıyla ilgili olarak, ''Ülkelerle kapalı görüşmeler yürütüyoruz, yoğun bir temas trafiği devam ediyor'' dedi. -ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİ PLANI HAZIR- Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de Ulusal İstihdam Strateji Planı'nın bitirildiğini açıklarken, söz konusu planın kısa, orta ve uzun vadeli olarak hazırlandığını söyledi. Dinçer, kısa vadeli planın Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesi için Başbakanlığa gönderildiğini bildirdi. Bu arada basın mensuplarıyla sohbeti sırasında Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın yanına gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dinçer, ''Binali Bey gazeteciler de varken söyleyeyim. Telekomünikasyon Kurumu, Ulaştırma Bakanlığına bağlı. Fakat e-imza uygulamasını sizden önce biz başarıyla yaptık'' dedi. Dinçer'in sözlerine Yıldırım, ''Mum dibine ışık vermez'' diyerek, esprili bir yanıt verdi.