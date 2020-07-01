Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından Hong Kong'lu aktivist gruplar tek tek çalışmalarını durduruyor

Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Yasası'nı geçirmesinin ardından Hong Kong'da aktivistler sosyal medya profilleri ve konuşma gruplarını kapatmaya başladı.

Hong Kong'lu aktivistler tarafından "özerkliğin sonu" olarak adlandırılan Ulusal Güvenlik Yasası dün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından da imzalandı. Ulusal Güvenlik Yasası'nın genel hatlarıyla Pekin'in terör yanlısı veya ayrılıkçı olarak nitelendirdiği eylemlere karşı Çin parlamentosuna bir yasal çerçeve oluşturma ve çeşitli mekanizmalar devreye sokma yetkisi verdiği biliniyor.

Ülkede geçen yıl başlayan hükûmet karşıtı protestoların öne çıkan aktivistleri Joshua Wong, Nathan Law ve Agnes Chow, yasanın yürürlüğe girmesiyle Demosisto hareketinden ayrıldıklarını duyurdular ve kısa bir süre içinde hareket de tamamen kapandığını duyurdu.

Hong Kong Ulusal Cephesi adlı bağımsızlık yanlısı grup da çalışmalarını Tayvan ve Britanya'dan yürüteceğini duyurdu. Öğrenci örgütleri de hareketleri durduklarını açıkladı.