-Ulusal Geçiş Konseyi komisyon kurdu TRABLUS/TUNUS/BİNGAZİ (A.A) - 03.09.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi, muhaliflerin Petrol ve Maliye Bakanı Ali Tarhuni'nin yetkisinde olan ve başkent Trablus'un güvenliğinden sorumlu olacak bir komisyon kurulduğunu bildirdi. Ali Tarhuni yaptığı açıklamada, bu komisyonun Trablus'taki muhalif grupların çoğunu bir araya getirdiğini belirtti. Komisyonun 17 üyesinin, yaptıkları ilk toplantıda, başkentin güvenliğinin İçişleri Bakanlığına bağlı olduğunu ifade etme konusunda anlaştıkları bildirildi. Tarhuni, Ulusal Geçiş Konseyi'nin askeri birimlerinin, başkent sokaklarında güvenliği sağlama konusunda polise geçici bir süre yardım edeceğini, polis güçleri bu görevi devralacak duruma gelince de Konsey'e bağlı bu birimlerin başkentten ayrılacağını kaydetti. Tarhuni, amaçlarının, vatandaşları, özel ve kamu kurumlarını korumak ve Kaddafi yanlısı gruplardan arta kalanları etkisiz hale getirmek olduğunu söyledi. Öte yandan Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud El Cibril'in, Tunus'ta Tunus Başbakanı Beyci Cahid Essebsi ile bugün bir araya geldiği, görüşmede mevcut dönemde ikili güvenlik meselelerinin ele alındığı bildirildi. BM'nin Libya'da çatışma sonrasını planlamadan sorumlu temsilcisi Ian Martin ise bugün Trablus'a geldi. Martin yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğini kurmada BM'nin Ulusal Geçiş Konseyi'ne nasıl en iyi şekilde yardımcı olabileceğini Konsey ile görüşmek için buraya geldiğini söyledi. Bu arada, Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdülcelil, şirketler veya ülkelerle petrol anlaşmaları olduğu şeklindeki haberleri bir kez daha yalanladı. Abdülcelil düzenlediği basın toplantısında, özellikle Libya petrolünün işletilmesiyle ilgili olarak şirketler veya ülkelerle hiçbir sözleşme, anlaşma veya taahhüdün bulunmadığını belirtti. Libya Ulusal Geçiş Konseyi, Liberation gazetesi tarafından ortaya atılan ve Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Fransa'ya Libya petrolünün yüzde 35'inin verilmesi konusunda anlaşma yapıldığı yolundaki iddiayı yalanlamıştı. Liberation gazetesi, Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından kaleme alınan ve Katar yönetimine gönderildiği ifade edilen 3 Nisan tarihli bir mektupta, Libya'daki petrolün yüzde 35'inin Fransa'ya verileceği konusunda anlaşmaya varıldığı yolunda ifadelerin yer aldığını duyurmuştu.