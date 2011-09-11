-Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Trablus'ta TRABLUS (A.A) - 10.09.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, muhaliflerin başkenti Kaddafi güçlerinden almasından sonra ilk kez Trablus'a geldi. Kaddafi'nin eski adalet bakanı olan Abdülcelil'i taşıyan uçak, bugün Trablus yakınlarındaki bir askeri üsse indi. Abdülcelil, başkent Trablus'a gelişinde UGK bayrakları taşıyan coşkulu bir kalabalık tarafından kırmızı halıyla karşılandı. Geçen ay yaptığı açıklamada, Trablus'ta bir geçici hükümet kurulacağını bildiren UGK, faaliyetlerini Bingazi'den yürütüyor.