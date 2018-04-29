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BBC Türkçe

Ulusal Futbol Ligi'nin ilk tek elli oyuncusu Shaquem Griffin

22 yaşındaki oyuncu Shaquem Griffin'in sol eli 4 yaşındayken kesildi. Griffin Seattle Seahawks takımı tarafından beşinci tura seçilerek Ulusal Futbol Ligi'nin (NFL) ilk tek elli oyuncusu oldu.

29 Nisan 2018 16:12

Amerikan futbolu oyuncusu Shaquem Griffin, Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımı Seattle Seahawks'a seçilerek ligdeki ilk tek elli oyuncu oldu.

22 yaşındaki Shaquem Griffin'in sol eli, parmaklarının gelişmesini engelleyen bir hastalığı nedeniyle henüz 4 yaşındayken kesilmişti.

NFL'nin duyurduğu kararla Griffin Seattle'da üniforma giyen köşe savunmacı ikiz kardeşi Shaquill'e de katılmış oldu.

Genç oyuncu, "Bütün dünyaya kanıtlamak istedim: Bir elin de olsa, iki elin de olsa fark etmez. Sen bir futbol oyuncusuysan, sadece gidip oyununu oynarsın" dedi.

Mağlup edilemeyen takım Florida Üniversitesi'nde oynayan Griffin 2016'da yılın defans oyuncusu ödülünü almıştı.

Griffin, Mart ayında NFL oyuncularının bazı fiziksel ve zihinsel testlerden geçtiği Scouting Combine'a katılmış, 36 metrelik bir koşuyu 2003'ten bu yana en hızlı koşan savunma hatyı oyuncusu olmuştu.

Protez elini kulandığı bench press'te (göğüs pres) 201 kiloyu 20 kez yani ikizinin üç katı kadar basarak da başarı kazanmıştı.

NFL Twitter'dan genç futbolcunun başarısını kutlamıştı:

https://twitter.com/NFL/status/970016761029443584

Ünlü NFL savunma oyuncuları, J.J. Watt ve Von Miller da sosyal medyada Griffin'i tebrik edenler arasındaydı.

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