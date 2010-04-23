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Ulusal egemenlik 90 yaşında

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta ve KKTC'de kutlanacak

23 Nisan 2010 03:00

T24 - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pürüşütlü, model uçaklı, havaifişekli etkinliklerle kutlanacak. Kortejlerde masal kahramanları da yer alacak. Ünlü pop şarkıcıları konserler verecek.

Ankara’daki kutlamalar, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve beraberindeki heyetin, Anıtkabir ’e çelenk koymasıyla başlayacak. Kutlamalara 19 Mayıs Stadyumu’nda öğrencilerin yapacakları gösteriler ile devam edilecek. THK motorlu yamaç paraşütü, paraşüt, radyo kontrollü model uçak gösterileri ve halk uçuşları düzenleyecek.  Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ’nda konser verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yarın masal ve çizgi film kahramanlarından oluşan araçların yer aldığı kortejle Altınpark ’tan Kızılay’a yol boyunca çocuklara binlerce top dağıtacak. Kortejin ardından, Kızılay’da Ferhat Göçer ve Gülşen, konser verecek, hava fişek gösterisi yapılacak.

İstanbul’da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öğrencilerinin İstanbul Valisi Muammer Güler’i ziyaretiyle başlayacak. Ardından  Taksim Cumhuriyet Anıtı ’na Çelenk koyma töreni yapılacak.  10:30’da ise  Ali Sami Yen Stadı’ndaki tören başlayacak. Törende ilköğretim okullarından öğrenciler toplu gösteri yapacak.


‘Meclisimizle gurur duyuyoruz’

Bugün 90. kuruluş yıldönümünü kutlayacak TBMM’nin Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan  mesajında, “Taşıdığı eşsiz özelliklerle milletimizin kaderine yön veren Meclisimizle gurur duyuyoruz” dedi. Başbakan Erdoğan da 23 Nisan mesajında  “Milletimiz, 23 Nisan ile birlikte, siyasi rejimin asli ve tayin edici aktörü haline gelmiştir. TBMM milletimizin dünyada bir benzeri daha olmayan istiklal mücadelesinin, bu en büyük ve en anlamlı milli mutabakatının içinde doğmuştur” ifadesini kullandı.


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