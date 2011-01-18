-ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİNİN LİSTESİ TUNUS (A.A) - 17.01.2011 - Tunus'ta Devlet Başkanı Zeybelabidin Bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmasından sonra ulusal birlik hükümeti kuruldu. Tunus'taki yeni ulusal birlik hükümeti, 8'i Bin Ali'nin kabinesinden bakanlar olmak üzere 24 bakanı kapsıyor. Yeni ulusal birlik kabinesi şu isimlerden oluşuyor: 1- Başbakan: Muhammed Gannuşi (Demokratik Anayasal Birlik Partisi - RCD) 2- Adalet Bakanı: Lazhar Karvi Çebbi (Bağımsız) 3- Ulusal Savunma Bakanı: Ridha Grira (RCD) 4- Dışişleri Bakanı: Kemal Mercan (RCD) 5- İçişleri Bakanı: Ahmed Friya (RCD) 6- Dini İşler Bakanı: Larbi Mizuri (Bağımsız) 7- Yerel ve Bölgesel Kalkınma Bakanı: Ahmed Necib Çebbi (İlerici Demokratik Parti - PDP)) 8- Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı: Ahmed İbrahim (muhalefetteki Ettajdid Partisi) 9- Sağlık Bakanı: Mustafa bin Cafer (muhalefetteki İş ve Özgürlük İçin Demokratik Forum Partisi) 10- Ticaret ve Turizm Bakanı: Muhammed Cegham (RCD) 11- Eğitim Bakanı: Tayib Bakkuş (Bağımsız, eski sendikacı) 12- Sosyal İşler Bakanı: Monçer Ruissi (Bağımsız) 13- Tarım ve Çevre Bakanı: Hamim Mübarek (RCD) 14- Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı: Muhammed Nuri Cuini (RCD) 15- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Muhammed Afif Çelebi (Bağımsız) 16- İdari Kalkınmadan Sorumlu Bakan: Züheyr Muzaffer (RCD) 17- Maliye Bakanı: Ridha Şalgum (RCD) 18- Kültür Bakanı: Müfide Talatlı (Bağımsız) 19- Kadın İşlerinden Sorumlu Bakan: Leyla Labidi (Bağımsız) 20 - Ulaştırma Bakanı: Selahattin Maluş (RCD) 21 - İstihdam Bakanı: Hüseyin Dimassi (sendikacı) 22- Gençlik ve Spor Bakanı: Muhammed Alulu (Bağımsız) 23- Devlet Bakanı: Abdülcelil Bedevi (Bağımsız, sendikacı) 24- Hükümet Genel Sekreteri: Aldülhakim Buravi