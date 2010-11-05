ULUSAL BASIN NE KADAR ULUSAL!

T24 - Ulusal medyadaki Doğu-Güneydoğu algısı, gazetecilerin yoğun katılımıyla masaya yatırılıyor. Mardin'de yapılacak çalıştayda "İstanbul merkezli medyanın Türkiye'Ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığı" tartışılacak.

Medialog Platform ve Mardin Valiliği'nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek çalıştaya ulusal ve yerel basından 70 gazeteci katılacak. Çalıştay gündemi ile katılımcılara ilişkin olarak Medialog Platform Genel Sekreteri Erkam Tufan Aytav'ın yaptığı açıklama şöyle:

Medialog platform ve Mardin valiliği işbirliği ile gerçekleştirilecek çalıştaya ulusal ve doğu/güneydoğudan toplam 70 medya mensubu katılacak.

‘İstanbul merkezli’ medyanın Türkiye’ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığını, bölgeyi ne kadar gerçeklere saygılı yansıttığını masaya yatırmak amacı ile düzenlenen çalıştay 6 Kasım 2010 Cumartesi günü Mardin Edoba Otelinde gerçekleştirilecek.

Çalıştayda ‘Ulusal medya ne kadar ulusal? Kürt probleminin doğuş ve gelişmesinde ulusal medyanın rolü var mıdır? Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında haber akışı ne kadar sağlıklı? İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmez yaklaşımı ulusal medya da ne kadar hâkim? Bölge halkı, yerel medyası ve ileri gelenleri ulusal medyanın yayınlarını nasıl buluyor? Bölgenin geleneksel okuru/izleyicisi ile ulusal medyaya güveniyor mu? Haber kaynakları nasıl kullanılıyor, yerel bürokratlar ile yazı işleri arasındaki süreçte hangi aksamalar yaşanıyor? Kürt probleminin çözümünde ulusal medyanın rolü ne olmalıdır?’ Gibi pek çok sorunun cevabı aranacak.

Çalıştay katılımcıları

ULUSAL MEDYA

1. Abdullah BOZKUR Todays Zaman Ank.Tem.

2. Ahmet BÖKEN TRT Haber Dairesi Başkanı

3. Ali BAYRAMOĞLU Yeni Şafak yazarı

4. Ali BULAÇ Zaman yazarı

5. Alper GÖRMÜŞ Taraf yazarı

6. Bülent KORUCU Aksiyon Yayın Yönetmeni

7. Cengiz ÇANDAR Radikal yazarı

8. Cumalı ÇAYGEÇ TRT ŞEŞ Haber Müdürü

9. Danyal Oral ÇALIŞLAR Radikal yazarı

10. Doğan AKIN T24 Haber Haber Sitesi Yayın Yönetmeni

11. Erdoğan AKTAŞ ATV Haber Dairesi Başkanı

12. Ergün BABAHAN Star yazarı

13. Erhan BAŞYURT Bugün Yayın Yönetmeni

14. Erkam Tufan AYTAV Medialog Platformu Gen.Sekr.

15. Faruk BİLDİRCİ Hürriyet Okur Temsilcisi

16. Faruk MERCAN Abant Platformu Genel. Sekr.

17. Fatih CERAN Medialog Platf. Genel.Sek. Yard.

18. Ferhat BORATAV CNNTÜRK Yayın Danışmanı

19. Hadi ULUENGİN Hürriyet yazarı

20. Hasan KARAKAYA Vakit Genel Yayın Yönetmeni

21. Hidayet KARACA Samanyolu TV Genel Müdürü

22. Melih MERiÇ Gazeteci

23. Mete ÇUBUKÇU NTV Haber Müdürü

24. Metin ÇELİK Akademisyen

25. Murat AKKAYA Abant Platf.Genel Sek.Yard.

26. Mustafa BİLİM Türkiye Yazı İş. Koordinatörü

27. Mustafa YEŞİL Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı

28. Mustafa YILDIZ Ülke TV haber editörü

29. Mümtaz’er TÜRKÖNE Zaman yazarı

30. Nazlı ILICAK Sabah yazarı

31. Nazmiye Yılmaz Kanal7 Haber Daire Başkanı

32. Nihal Bengisu KARACA Habertürk Yazarı

33. Orhan MİROĞLU Taraf yazarı

34. Ünal Tanık haber7.com Yayın Yönetmenİ

35. Yıldıray OĞUR Taraf yazarı

BÖLGESEL MEDYA KATILIMCILARI

Adıyaman

1. İskender KORKUT Bakış gazetesi

Bingöl

2. Selahattin MOLLAOĞLU Bingöl gazetesi

3. Ali BURAKGAZİ Bingöl FM

Diyarbakır

4. Naci SAPAN Olay gazetesi

5. Alper AKHAN Ekspres gazetesi

6. Hüseyin Çiçek ÖZ Diyarbakır gazetesi

7. Atilla KORKMAZ Sabah gazetesi

8. Ömer BÜYÜKTİMUR Söz TV-Söz gazetesi

9. Nizamettin Kaplan NTV

10. Mehmet DALGIÇ Can TV

11. Taner ÖZBAY TV21

12. Ersin SARAN Amed TV

13. Aziz İSTEGÜN Zaman Bölge Temsilcisi

14. İsmail AVCI CHA

15. Şeyhmuz ÇAKAN Star Gaz.ve TV24

16. Süleyman TEKTAN Ses TV Genel Müdürü

17. Prof.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU RTÜK Üyesi

18. Erhan Esmeray RTÜK Diyarbakır Bölge Müdürü

19. Galip Ensarioğlu Diyarbakır San.ve İş. Ad. Der.Baş.

Elazığ

20. Zeki AKBIYIK Kanal E

21. Murat KUŞCUBAŞI Günışığı gazetesi

Malatya

22. Abuzer AYDIN Kanal Malatya

23. Ali Gökmen ŞİRECİ Vuslat TV

24. Ayhan KUZUCU Özel İd.Basın Danışmanı

İskenderun

25. Ömer SOYLU Mega TV

26. Mürsel SEHER Güney TV

27. Sabahattin UYGUN İskenderun Gaz.Cem.Baş.Yard.

Siirt

28. Ömer ÖZER Radyo ve Siirt Postası

Gaziantep

29. Remzi KETENCİ Dünya TV

30. Erhan TOPAL Dünya TV

31. Ferhat ÇAKMAK Kamereman

32. Şeref GÖZÜTOK Telgraf

Mardin

33. Nezir GÜNEŞ İletişim gaz.Gen.Yay.Müd.

34. Mehmet ÇELİK Haber Gazetesi Muhabiri

35. Kadir ÜRÜNDÜ Mezopotamya Gaz.Muhabiri Mardin life Dergisi Genel Yayın Editörü

36. Cemil AYDOĞAN Mezopotamya Gaz.Cem.Başkanı