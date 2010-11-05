ULUSAL BASIN NE KADAR ULUSAL!

T24 - Ulusal medyadaki Doğu-Güneydoğu algısı, gazetecilerin yoğun katılımıyla masaya yatırılıyor. Mardin'de yapılacak çalıştayda "İstanbul merkezli medyanın Türkiye'Ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığı" tartışılacak.
Medialog Platform ve Mardin Valiliği'nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek çalıştaya ulusal ve yerel basından 70 gazeteci katılacak. Çalıştay gündemi ile katılımcılara ilişkin olarak Medialog Platform Genel Sekreteri Erkam Tufan Aytav'ın yaptığı açıklama şöyle:
Medialog platform ve Mardin valiliği işbirliği ile gerçekleştirilecek çalıştaya ulusal ve doğu/güneydoğudan toplam 70 medya mensubu katılacak.
‘İstanbul merkezli’ medyanın Türkiye’ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığını, bölgeyi ne kadar gerçeklere saygılı yansıttığını masaya yatırmak amacı ile düzenlenen çalıştay 6 Kasım 2010 Cumartesi günü Mardin Edoba Otelinde gerçekleştirilecek.
Çalıştayda ‘Ulusal medya ne kadar ulusal? Kürt probleminin doğuş ve gelişmesinde ulusal medyanın rolü var mıdır? Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında haber akışı ne kadar sağlıklı? İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmez yaklaşımı ulusal medya da ne kadar hâkim? Bölge halkı, yerel medyası ve ileri gelenleri ulusal medyanın yayınlarını nasıl buluyor? Bölgenin geleneksel okuru/izleyicisi ile ulusal medyaya güveniyor mu? Haber kaynakları nasıl kullanılıyor, yerel bürokratlar ile yazı işleri arasındaki süreçte hangi aksamalar yaşanıyor? Kürt probleminin çözümünde ulusal medyanın rolü ne olmalıdır?’ Gibi pek çok sorunun cevabı aranacak.
Çalıştay katılımcıları
ULUSAL MEDYA
1. Abdullah BOZKUR Todays Zaman Ank.Tem.
2. Ahmet BÖKEN TRT Haber Dairesi Başkanı
3. Ali BAYRAMOĞLU Yeni Şafak yazarı
4. Ali BULAÇ Zaman yazarı
5. Alper GÖRMÜŞ Taraf yazarı
6. Bülent KORUCU Aksiyon Yayın Yönetmeni
7. Cengiz ÇANDAR Radikal yazarı
8. Cumalı ÇAYGEÇ TRT ŞEŞ Haber Müdürü
9. Danyal Oral ÇALIŞLAR Radikal yazarı
10. Doğan AKIN T24 Haber Haber Sitesi Yayın Yönetmeni
11. Erdoğan AKTAŞ ATV Haber Dairesi Başkanı
12. Ergün BABAHAN Star yazarı
13. Erhan BAŞYURT Bugün Yayın Yönetmeni
14. Erkam Tufan AYTAV Medialog Platformu Gen.Sekr.
15. Faruk BİLDİRCİ Hürriyet Okur Temsilcisi
16. Faruk MERCAN Abant Platformu Genel. Sekr.
17. Fatih CERAN Medialog Platf. Genel.Sek. Yard.
18. Ferhat BORATAV CNNTÜRK Yayın Danışmanı
19. Hadi ULUENGİN Hürriyet yazarı
20. Hasan KARAKAYA Vakit Genel Yayın Yönetmeni
21. Hidayet KARACA Samanyolu TV Genel Müdürü
22. Melih MERiÇ Gazeteci
23. Mete ÇUBUKÇU NTV Haber Müdürü
24. Metin ÇELİK Akademisyen
25. Murat AKKAYA Abant Platf.Genel Sek.Yard.
26. Mustafa BİLİM Türkiye Yazı İş. Koordinatörü
27. Mustafa YEŞİL Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı
28. Mustafa YILDIZ Ülke TV haber editörü
29. Mümtaz’er TÜRKÖNE Zaman yazarı
30. Nazlı ILICAK Sabah yazarı
31. Nazmiye Yılmaz Kanal7 Haber Daire Başkanı
32. Nihal Bengisu KARACA Habertürk Yazarı
33. Orhan MİROĞLU Taraf yazarı
34. Ünal Tanık haber7.com Yayın Yönetmenİ
35. Yıldıray OĞUR Taraf yazarı
BÖLGESEL MEDYA KATILIMCILARI
Adıyaman
1. İskender KORKUT Bakış gazetesi
Bingöl
2. Selahattin MOLLAOĞLU Bingöl gazetesi
3. Ali BURAKGAZİ Bingöl FM
Diyarbakır
4. Naci SAPAN Olay gazetesi
5. Alper AKHAN Ekspres gazetesi
6. Hüseyin Çiçek ÖZ Diyarbakır gazetesi
7. Atilla KORKMAZ Sabah gazetesi
8. Ömer BÜYÜKTİMUR Söz TV-Söz gazetesi
9. Nizamettin Kaplan NTV
10. Mehmet DALGIÇ Can TV
11. Taner ÖZBAY TV21
12. Ersin SARAN Amed TV
13. Aziz İSTEGÜN Zaman Bölge Temsilcisi
14. İsmail AVCI CHA
15. Şeyhmuz ÇAKAN Star Gaz.ve TV24
16. Süleyman TEKTAN Ses TV Genel Müdürü
17. Prof.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU RTÜK Üyesi
18. Erhan Esmeray RTÜK Diyarbakır Bölge Müdürü
19. Galip Ensarioğlu Diyarbakır San.ve İş. Ad. Der.Baş.
Elazığ
20. Zeki AKBIYIK Kanal E
21. Murat KUŞCUBAŞI Günışığı gazetesi
Malatya
22. Abuzer AYDIN Kanal Malatya
23. Ali Gökmen ŞİRECİ Vuslat TV
24. Ayhan KUZUCU Özel İd.Basın Danışmanı
İskenderun
25. Ömer SOYLU Mega TV
26. Mürsel SEHER Güney TV
27. Sabahattin UYGUN İskenderun Gaz.Cem.Baş.Yard.
Siirt
28. Ömer ÖZER Radyo ve Siirt Postası
Gaziantep
29. Remzi KETENCİ Dünya TV
30. Erhan TOPAL Dünya TV
31. Ferhat ÇAKMAK Kamereman
32. Şeref GÖZÜTOK Telgraf
Mardin
33. Nezir GÜNEŞ İletişim gaz.Gen.Yay.Müd.
34. Mehmet ÇELİK Haber Gazetesi Muhabiri
35. Kadir ÜRÜNDÜ Mezopotamya Gaz.Muhabiri Mardin life Dergisi Genel Yayın Editörü
36. Cemil AYDOĞAN Mezopotamya Gaz.Cem.Başkanı