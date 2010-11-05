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Gündem

ULUSAL BASIN NE KADAR ULUSAL!

Ulusal medyadaki Doğu-Güneydoğu algısı, gazetecilerin yoğun katılımıyla masaya yatırılıyor.

05 Kasım 2010 02:00

T24 - Ulusal medyadaki Doğu-Güneydoğu algısı, gazetecilerin yoğun katılımıyla masaya yatırılıyor. Mardin'de yapılacak çalıştayda "İstanbul merkezli medyanın Türkiye'Ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığı" tartışılacak.

 

Medialog Platform ve Mardin Valiliği'nin işbirliğiyle gerçekleştirilecek çalıştaya ulusal ve yerel basından 70 gazeteci katılacak. Çalıştay gündemi ile katılımcılara ilişkin olarak Medialog Platform Genel Sekreteri Erkam Tufan Aytav'ın yaptığı açıklama şöyle:

   

Medialog platform ve Mardin valiliği işbirliği ile gerçekleştirilecek çalıştaya ulusal ve doğu/güneydoğudan toplam 70 medya mensubu katılacak.

 

‘İstanbul merkezli’ medyanın Türkiye’ye bütüncül ve objektif bir şekilde bakıp bakamadığını, bölgeyi ne kadar gerçeklere saygılı yansıttığını masaya yatırmak amacı ile düzenlenen çalıştay 6 Kasım 2010 Cumartesi günü Mardin Edoba Otelinde gerçekleştirilecek.

 

Çalıştayda ‘Ulusal medya ne kadar ulusal? Kürt probleminin doğuş ve gelişmesinde ulusal medyanın rolü var mıdır? Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında haber akışı ne kadar sağlıklı? İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmez yaklaşımı ulusal medya da ne kadar hâkim? Bölge halkı, yerel medyası ve ileri gelenleri ulusal medyanın yayınlarını nasıl buluyor? Bölgenin geleneksel okuru/izleyicisi ile ulusal medyaya güveniyor mu? Haber kaynakları nasıl kullanılıyor, yerel bürokratlar ile yazı işleri arasındaki süreçte hangi aksamalar yaşanıyor? Kürt probleminin çözümünde ulusal medyanın rolü ne olmalıdır?’ Gibi pek çok sorunun cevabı aranacak.

 

Çalıştay katılımcıları

 

ULUSAL MEDYA

1.         Abdullah BOZKUR                   Todays Zaman Ank.Tem.         

2.         Ahmet BÖKEN                         TRT Haber Dairesi Başkanı

3.         Ali BAYRAMOĞLU                   Yeni Şafak yazarı

4.         Ali BULAÇ                               Zaman yazarı

5.         Alper GÖRMÜŞ                         Taraf yazarı

6.         Bülent KORUCU                      Aksiyon Yayın Yönetmeni

7.         Cengiz ÇANDAR                     Radikal yazarı

8.         Cumalı ÇAYGEÇ                     TRT ŞEŞ Haber Müdürü

9.         Danyal Oral ÇALIŞLAR            Radikal yazarı

10.       Doğan AKIN                            T24 Haber Haber Sitesi  Yayın Yönetmeni

11.       Erdoğan AKTAŞ                       ATV Haber Dairesi Başkanı

12.       Ergün BABAHAN                     Star yazarı                  

13.       Erhan BAŞYURT                     Bugün Yayın Yönetmeni

14.       Erkam Tufan AYTAV                Medialog  Platformu Gen.Sekr.

15.       Faruk BİLDİRCİ                        Hürriyet Okur Temsilcisi           

16.       Faruk MERCAN                       Abant Platformu Genel. Sekr.

17.       Fatih CERAN                           Medialog Platf. Genel.Sek. Yard.

18.       Ferhat BORATAV                     CNNTÜRK Yayın Danışmanı

19.       Hadi ULUENGİN                      Hürriyet yazarı

20.       Hasan KARAKAYA                  Vakit Genel Yayın Yönetmeni

21.       Hidayet KARACA                     Samanyolu TV Genel Müdürü

22.       Melih MERiÇ                            Gazeteci

23.       Mete ÇUBUKÇU                      NTV Haber Müdürü

24.       Metin ÇELİK                            Akademisyen

25.       Murat AKKAYA                       Abant  Platf.Genel Sek.Yard.

26.       Mustafa BİLİM                         Türkiye  Yazı İş. Koordinatörü

27.       Mustafa YEŞİL                       Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı

28.       Mustafa YILDIZ                        Ülke TV haber editörü

29.       Mümtaz’er TÜRKÖNE              Zaman yazarı

30.       Nazlı ILICAK                           Sabah yazarı   

31.       Nazmiye Yılmaz                      Kanal7 Haber Daire Başkanı     

32.       Nihal Bengisu KARACA           Habertürk Yazarı

33.       Orhan MİROĞLU                      Taraf yazarı

34.       Ünal Tanık                               haber7.com Yayın Yönetmenİ

35.       Yıldıray OĞUR                         Taraf yazarı

 

BÖLGESEL MEDYA KATILIMCILARI

Adıyaman 

1.         İskender KORKUT                                 Bakış gazetesi

Bingöl

2.         Selahattin MOLLAOĞLU                        Bingöl gazetesi

3.         Ali BURAKGAZİ                                    Bingöl  FM

Diyarbakır

4.         Naci SAPAN                                         Olay gazetesi

5.         Alper AKHAN                                        Ekspres gazetesi

6.         Hüseyin Çiçek ÖZ                                 Diyarbakır gazetesi

7.         Atilla KORKMAZ                                    Sabah gazetesi

8.         Ömer BÜYÜKTİMUR                             Söz  TV-Söz gazetesi

9.         Nizamettin Kaplan                                 NTV

10.       Mehmet DALGIÇ                                  Can TV

11.       Taner ÖZBAY                                        TV21

12.       Ersin SARAN                                        Amed TV

13.       Aziz İSTEGÜN                                      Zaman Bölge Temsilcisi

14.       İsmail AVCI                                          CHA

15.       Şeyhmuz ÇAKAN                                  Star Gaz.ve TV24

16.       Süleyman TEKTAN                               Ses TV Genel Müdürü

17.       Prof.Dr.Hasan Tahsin FENDOĞLU         RTÜK Üyesi

18.       Erhan Esmeray                                    RTÜK Diyarbakır Bölge Müdürü

19.       Galip Ensarioğlu                                  Diyarbakır  San.ve İş. Ad. Der.Baş.

Elazığ

20.       Zeki AKBIYIK                                        Kanal E

21.       Murat KUŞCUBAŞI                               Günışığı gazetesi

Malatya

22.       Abuzer  AYDIN                                     Kanal Malatya

23.       Ali Gökmen ŞİRECİ                               Vuslat TV

24.       Ayhan KUZUCU                                    Özel İd.Basın Danışmanı

İskenderun

25.       Ömer SOYLU                                        Mega TV

26.       Mürsel SEHER                                      Güney TV

27.       Sabahattin UYGUN                               İskenderun Gaz.Cem.Baş.Yard.

Siirt

28.       Ömer ÖZER                                          Radyo ve Siirt Postası

Gaziantep

29.       Remzi KETENCİ                                    Dünya TV

30.       Erhan TOPAL                                        Dünya TV

31.       Ferhat ÇAKMAK                                    Kamereman

32.       Şeref GÖZÜTOK                                   Telgraf

Mardin

33.       Nezir GÜNEŞ                                                   İletişim gaz.Gen.Yay.Müd.

34.       Mehmet ÇELİK                                                 Haber Gazetesi Muhabiri

35.       Kadir ÜRÜNDÜ                                                Mezopotamya Gaz.Muhabiri                                                                                                             Mardin life Dergisi Genel Yayın Editörü

36.       Cemil AYDOĞAN                                      Mezopotamya Gaz.Cem.Başkanı

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