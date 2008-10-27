Ulusal 100 endeksi 629,98 puan düştü

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, Cuma günü ikinci seans kapanışına göre 626,98 puan azalarak günün ilk yarısını 23.549,70 puandan tamamladı.



Birinci seansta, hisse senetlerinin ortalama değer kaybı yüzde 2,59 oldu.



Cuma günü 24.176,68 puandan kapanan İMKB Ulusal 100 Endeksi, ilk seansa 546,42 puan azalarak 23.630,26 puandan başladı. İlk yarıyı 23.566,83 puandan geçen endeks, en düşük olarak 23.445,16 puana kadar gerilerken, en yüksek olarak 23.724,08 puanı gördü.



Seans sonunda mali endeks 738,36 puan azalarak 31.709,59 puana, sanayi endeksi 425,61 puan azalarak 19.408,92 puana ve hizmetler endeksi 642,23 puan azalarak 19.521,72 puana geriledi.



Böylece, önceki kapanışa göre mali grup hisseler ortalama yüzde 2,28 oranında, sanayi grubu hisseler ortalama yüzde 2,15 oranında ve hizmetler grubu hisseler ortalama yüzde 3,19 oranında değer kaybetti.



Birinci seansta işlem gören toplam 312 hisse senedinden 45'i değer kazandı, 217'si değer kaybetti, 50 hissenin fiyatında ise değişiklik olmadı.



Birinci seansta 365 milyon 758 bin 232 YTL'lik işlem hacmi oluştu. En çok işlem gören hisse senetleri

